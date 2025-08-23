Επιχειρήσεις | Διεθνή

Sky News: H Coca Cola συζητά την πώληση της Costa Coffee

Η επενδυτική τράπεζα Lazard φέρεται να έχει αναλάβει από την Coca-Cola να εξετάσει τις επιλογές και να ζυγίσει το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.

Την πώληση της Costa Coffee, της μεγαλύτερης αλυσίδας καφέ στη Βρετανία, φαίνεται να προετοιμάζει η Coca Cola, σχεδόν 7 χρόνια μετά την εξαγορά της, σύμφωνα με το Sky News.

Η Coca-Cola συνεργάζεται με τραπεζίτες για να πραγματοποιήσει διερευνητικές συνομιλίες σχετικά με την πώληση της Costa Coffe. Οι αρχικές συνομιλίες έχουν ήδη διεξαχθεί με έναν μικρό αριθμό πιθανών υποψήφιων αγοραστών, μεταξύ άλλων και με private equities.

Παράλληλα, όπως τονίζει, η επενδυτική τράπεζα Lazard φέρεται να έχει αναλάβει από την Coca-Cola να εξετάσει τις επιλογές και να ζυγίσει το ενδιαφέρον των ενδιαφερόμενων «μνηστήρων».

Ενδεικτικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στις αρχές του φθινοπώρου, αν και οι πηγές του βρετανικού μέσου προειδοποιούν ότι η Coca-Cola θα μπορούσε να αποφασίσει να μην προχωρήσει με την πώληση.

Η Costa Coffe διατηρεί περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη Βρετανία και άνω των 3.000 παγκοσμίως, ενώ σε διεθνές επίπεδο το εργατικό δυναμικό της υπολογίζεται σε 35.000 υπαλλήλους.

