Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Επίσης, συμμετείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ – H κρίσιμη εξίσωση για τα μέτρα και τις παροχές των 1,5 δισ. ευρώ

Πυρκαγιές: Μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης το 2025 – Οι απώλειες στην Ελλάδα

Στη «γραμμή εκκίνησης» το mega «Project Voria» των Λασκαρίδη - Κόκκαλη στο Μαρούσι

tags:
Φωτιά τώρα
Θεσσαλονίκη
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
gazzetta
gazzetta reader insider insider