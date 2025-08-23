Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η οικογένεια του εκλιπόντος, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, σε ανακοίνωσή τους ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας έφτασε λίγο μετά τις 10:00 η σορός του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 59 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Στις 12:00 πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία, ενώ στην κηδεία έχουν παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί και πολλοί βουλευτές, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, σε ανακοίνωσή τους ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», αναφέρει το μήνυμα της οικογένειας.