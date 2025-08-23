Ειδήσεις | Διεθνή

Έξι νεκροί μαχητές στο βορειοανατολικό Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έξι νεκροί μαχητές στο βορειοανατολικό Ιράν
Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς από αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.

Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση σήμερα στο νοτιοανατολικό Ιράν, μία ημέρα αφότου πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι θέατρο σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που λένε ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς από αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ – H κρίσιμη εξίσωση για τα μέτρα και τις παροχές των 1,5 δισ. ευρώ

Ρεύμα: Από φθινόπωρο η «χρέωση με την ώρα» – Ενεργοποιούνται τα δυναμικά τιμολόγια

Πυρκαγιές: Μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης το 2025 – Οι απώλειες στην Ελλάδα

tags:
Ιράν

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider