Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος στον Βόλο

Συνελήφθη ο 40χρονος ο οποίος χθες, Παρασκευή, σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο και τράπηκε σε φυγή.

Ο δράστης εντοπίστηκε κρυμμένος πίσω από θάμνους, σε ένα παλιό πάρκινγκ της πόλης του Βόλου.

Το χρονικό

Το έγκλημα έγινε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στην είσοδο του σπιτιού της οικογένειας, στην οδό Κωνσταντά, στην πόλη του Βόλου.

Θύμα είναι η 36χρονη Mariola N. από την Αλβανία, την οποία ο σύζυγός της τραυμάτισε θανάσιμα με ένα αιχμηρό αντικείμενο (από σετ ψησίματος) χτυπώντας την στον λαιμό και στα πλευρά.

Το ζεύγος είχε 4 παιδιά, τρία κορίτσια ηλικίας 18, 16, 6 ετών και ένα αγόρι 13 ετών. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το ένα από τα παιδιά τηλεφώνησε στο «100» για να ζητήσει βοήθεια, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του μαχαίρωσε τη μητέρα του.

Αστυνομικοί πήγαν άμεσα στο σπίτι της οικογένειας στον Βόλο και βρήκαν νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας την άτυχη γυναίκα. Δίπλα στην αιμόφυρτη μητέρα τους βρίσκονταν οι δύο κόρες της, 16 και 6 ετών και ο 13χρονος γιος της.

Στους αστυνομικούς που τους ζήτησαν να τους περιγράψουν τι είχε συμβεί, τα παιδιά είπαν ότι από το πρωί οι γονείς τους είχαν έντονους καβγάδες.

Επίσης, τους περιέγραψαν πως όταν η μητέρα τους προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους άρπαξε ένα αιχμηρό εργαλείο, την κυνήγησε και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε στον λαιμό και τα πλευρά τραυματίζοντάς την θανάσιμα.