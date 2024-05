Το Ισραήλ χρησιμοποίησε βόμβες αμερικανικής κατασκευής στην πολύνεκρη επίθεση στη Ράφα

Οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στην ισραηλινή επίθεση που σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα την Κυριακή κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση του Ισραήλ που σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα την Κυριακή κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Τα συντρίμμια πυρομαχικών που κινηματογραφήθηκαν στο σημείο της επίθεσης την επόμενη μέρα ήταν υπολείμματα από την GBU-39, βόμβα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τονίζουν οι NYT, που παραθέτουν οπτικά στοιχεία που εξετάστηκαν από ειδικούς στα όπλα.

Όπως αποκαλύπτουν οι NYT, οι αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει περισσότερο αυτού του τύπου βόμβα, που υποστηρίζουν ότι μπορεί να μειώσει τις απώλειες αμάχων.

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section. pic.twitter.com/Jk0jtflGES

— Easybakeoven (@Easybakeovensz) May 27, 2024