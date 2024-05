Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι επιτέθηκαν σε ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμά

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο κατά του ελληνόκτητου πλοίου (πετρελαιοφόρο) με σημεία Παναμά στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

Στο πλοίο M/T Wind, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά, ελληνικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης επιτέθηκαν οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως έκανε γνωστό η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στην περιοχή Ειδικότερα, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο κατά του ελληνόκτητου πλοίου (πετρελαιοφόρο) με σημεία Παναμά στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

«Περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά / Υεμένη) της 18ης Μαΐου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων (ASBM) στην Ερυθρά Θάλασσα και έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Παναμά, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται από την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Τwitter η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Houthis strike M/T Wind in Red Sea

At approximately 1 a.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) into the Red Sea and struck M/T Wind, a Panamanian-flagged, Greek owned and operated oil tanker.

M/T Wind most recently docked… pic.twitter.com/kDjH7TXKkm

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 18, 2024