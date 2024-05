Επίθεση στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας: Σοκαρισμένοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Την επίθεση καταδίκασε και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Σοκαρισμένοι» από τη βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δηλώνουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο, μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», έγραψε στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova.

Nothing can ever justify violence or such attacks.

My thoughts are with the Prime Minister and his family.

