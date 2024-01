Χρυσή Σφαίρα για το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Έλληνας σκηνοθέτης αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ. Πέντε Χρυσές Σφαίρες για το «Οπενχάιμερ» που κυριάρχησε στα βραβεία.

Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η ταινία "Οπενχάιμερ" κυριάρχησε στην τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων στις ΗΠΑ.

Το "Οπενχάιμερ" κέρδισε πέντε Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ των οποίων αυτές της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερων Α' και Β' Ανδρικών Ρόλων για τους Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για την σκηνοθεσία της ταινίας.

Το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου επικράτησε της Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Η Barbie έλαβε δύο βραβεία, αυτό Καλύτερου Τραγουδιού για το "What Was I Made For" της Μπίλι Άιλις και τη Χρυσή Σφαίρα στην νέα κατηγορία Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό Επίτευγμα της Χρονιάς.