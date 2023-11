Σχοινάς: Συνάντηση με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ, Έλι Κοέν, σήμερα στις Βρυξέλλες

Στη συνάντηση συζητήθηκε η ανησυχητική άνοδος του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και η ακλόνητη δέσμευση της Επιτροπής να την καταπολεμήσει και να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία της εβραϊκής κοινότητας στην Ε.Ε.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, είχε σήμερα στις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Never again is NOW. #StandWithIsrael pic.twitter.com/c0WHeoXLBz

FM @elicohen met with VP @MargSchinas and discussed the disturbing rise in #Antisemitism in Europe and the EU’s unwavering commitment to combat it and ensure the safety and well-being of the Jewish communities in #Europe .

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο αντιπρόεδρος Μ. Σχοινάς τονίζει: «Με το φίλο μου Υπουργό του Ισραήλ, Έλι Κοέν συναντήθηκα τελευταία φορά στο Ισραήλ τον Ιούνιο, σε καλύτερες εποχές. Σήμερα στις Βρυξέλλες, επανέλαβα την υποστήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο. Συνεχίζουμε να ζητάμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς καμία προϋπόθεση».

My friend Minister @elicoh1 and I last met in Israel in June, in better times.

Today in Brussels, I reiterated our support in these difficult moments.

There is no justification for terror.

We continue to call for the immediate release of all hostages without any precondition. pic.twitter.com/98Wbn6a9Ua

