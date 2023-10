Βραβείο στο ΥΠΠΟ από την Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης «ITER VITIS»

Πρόκειται για το βραβείο "Best Public Institution promoting the value of wine and vine culture and cultural tourism development".

Το βραβείο "Best Public Institution promoting the value of wine and vine culture and cultural tourism development" απένειμε στο Υπουργείο Πολιτισμού η Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης «ITER VITIS», στη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της Περιφέρειας της Τουλούζης, σε συνεργασία με την Ένωση Οινοποιών Νοτιοανατολικής Γαλλίας.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η απονομή εντάχθηκε στην πρώτη επίσημη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οίνου, στην Τουλούζη, ως η πρώτη Ευρωπαϊκή πόλη του Οίνου. Τα βραβεία αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας και στην εξέταση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «για την απονομή του βραβείου "Best Public Institution promoting the value of wine and vine culture and cultural tourism development" στο ΥΠΠΟ, καθώς δύο σημαντικά ελληνικά μουσεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου εντάχθηκαν πρόσφατα στη Διαδρομή. Ο πολιτισμός της αμπέλου και του οίνου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής μας κουλτούρας, οι απαρχές της οποίας ανάγονται στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο. Η συμβολή των Ελλήνων είναι θεμελιώδης. Η διονυσιακή πρακτική του Συμποσίου, με ευρύτατες οικονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές προεκτάσεις, υπήρξε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και διακριτικά γνωρίσματα του ελληνικού πολιτισμού, που μέσω του εμπορίου και του αποικισμού, διαδόθηκε και καθιερώθηκε ευρύτατα. H πολιτιστική διαδρομή ITER VITIS συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που να συνδέεται με τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο κάθε περιοχής, καθώς και με τις άυλες και παραδοσιακές πλευρές της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτούς τους τόπους.

Παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές και απαντά σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού και οικονομικής ενίσχυσης των περιοχών που διασχίζει. Στη διαδρομή εντάσσονται, ποικιλοτρόπως, αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, όχι μόνο με επιτόπιες επισκέψεις, αλλά και μέσω ψηφιακών περιηγήσεων και αλληλεπιδράσεων», τόνισε επίσης η υπουργός.

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές, όπως έχουν θεσμοθετηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, συνάδουν απόλυτα με τους στρατηγικούς στόχους του ΥΠΠΟ, σύμφωνα με τους οποίους ο πολιτιστικός τομέας της Ελλάδας αποτελεί όχι μόνον στοιχείο εθνικής ταυτότητας αλλά και παράγοντα ευημερίας, οικονομικής ανάπτυξης κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ίδια ανακοίνωση, στόχος του ΥΠΠΟ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο Πρόγραμμα, μέσω της σύνδεσης με επιπλέον διαδρομών, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να αναδειχθούν σημαντικότατα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης δημιουργίας.

Η σημαντική και διαρκώς διευρυνόμενη ελληνική συμμετοχή στην Πολιτιστική Διαδρομή ITER VITIS αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των αμπελοκαλλιεργητικών και οινοπαραγωγικών τοποθεσιών, μέσω της χαρτογράφησης και διατήρησης των ιστορικών αμπελώνων, των οινοποιητικών μεθόδων και ολόκληρου του υλικού και άυλου πολιτισμού που συνδέεται με αυτά, στην προαγωγή της σχετικής επιστημονικής έρευνας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων μορφών πολιτιστικού τουρισμού. Ταυτόχρονα, οι πολιτιστικές διαδρομές συνδράμουν στον αποκορεσμό, στην αναδιοργάνωση, αποκέντρωση, διάχυση και στοχευμένη ανακατανομή της τουριστικής κίνησης, που αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη ομοιόμορφης, ισορροπημένης και πράσινης τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης με περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο πρόσημο.

