Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 83 ετών η τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ.

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 83 ετών η τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ. Η διάσημη τραγουδίστρια εξέπνευσε στο σπίτι της στη Ζυρίχη της Ελβετίας μετά από «μάχη» με μακροχρόνια ασθένεια.

H Τίνα Τέρνερ, η «Βασίλισσα της Rock ‘n’ Roll», ήταν μία από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστή για επιτυχίες όπως το «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best».