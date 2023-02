Σεισμός στην Τουρκία: Σε διαρκή επικοινωνία με Ερντογάν-Τσαβούσογλου ο Στόλτενμπεργκ

«Πλήρης αλληλεγγύη με τη σύμμαχό μας Τουρκία μετά τον τρομερό σεισμό. Είμαι σε επαφή με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κινητοποιούν τώρα υποστήριξη», αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023