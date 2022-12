Βέλγιο: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της- Ελεύθερος ο πατέρας της

Συνολικά βρέθηκαν υπό κράτηση έξι άτομα, δύο εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθερα. Οι συλλήψεις έγιναν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

Χωρίς να δίνει συγκεκριμένα ονόματα, η ανακοίνωση από τις βελγικές αρχές κάνει λόγο για τέσσερις συλλήψεις, στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση διαφθοράς, αναφέρει το skai.gr

Οι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, αναφέρεται ότι δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, χωρίς επίσης να διευκρινίζεται ποια.

Στο δελτίο Τύπου των βελγικών αρχών, σημειώνεται ακόμη ότι την Παρασκευή βρέθηκαν υπό κράτηση έξι άτομα.

Πάντως η Βελγική εφημερίδα L' Echo στο «πρωτοσέλιδο» της στον διαδικτυακό τόπο της, αναφέρει ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνεται στους συλληφθέντες.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για την Εύα Καϊλή, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της, αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ύποπτη για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς που περιλαμβάνει νυν και πρώην ευρωβουλευτές, βοηθούς και άλλα δημόσια πρόσωπα από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στις Βρυξέλλες, είχε προσαχθεί την Παρασκευή, αναφέρει η εφημερίδα Le Soir, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ακρόαση. Ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, κοινοβουλευτικός βοηθός, είχε επίσης παραπεμφθεί σε ακρόαση. Στο τέλος αυτής της κράτησης, η περίοδος της οποίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις 48 ώρες, η κ. Καϊλή συνελήφθη, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack. Ο σύντροφός της έχει επίσης κατηγορηθεί και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του, όπως και για τον πρώην ευρωβουλευτή του S&D Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επισημαίνει η εφημερίδα συμπληρώνοντας ότι ο Φ., ένας λομπίστας των Βρυξελλών που είχε προσαχθεί την Παρασκευή, παραμένει επίσης στη φυλακή.

Όσον αφορά στον πατέρα της Εύας Καϊλή, τον οποίο έπιασαν με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, σύμφωνα με τη Le Soir.

Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε εχθές (Σάββατο) το βράδυ στο σπίτι του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα και το περιοδικό Knack. Σημειώνουν ότι κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του, η όλη διαδικασία έγινε παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Την ίδια τύχη με την Εύα Καϊλή είχε και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι, που είναι ο δεύτερος από τους τέσσερις που συνελήφθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών των βελγικών αρχών για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση.

Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύμφωνα με τη βελγική L’ Echo, είναι συνεργάτης έτερου ευρωβουλευτή και που μετά τη σύλληψή του αναμένεται να οδηγηθεί εντός 48 ωρών στις δικαστικές αρχές.

Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει «πολιτικό σεισμό» στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μετσόλα. Με μήνυμα της στο twitter ανέφερε ότι η το ευρωκοινοβούλιο στέκεται σταθερά απέναντι στη διαφθορά. Πρόσθεσε ότι καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα προβεί σε σχόλια, τονίζοντας ότι θα παραχθεί κάθε δυνατή βοήθεια στις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We'll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022