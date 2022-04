Πεσκόφ: Η Ρωσία κατέθεσε πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου προς την Ουκρανία

Σύμφωνα με tweet του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, η Ρωσία υπέβαλε προσχέδιο με ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία «με σαφή γλώσσα» και περιμένει απάντηση

Προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας απέστειλε στο Κίεβο, η Μόσχα, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ

«Αυτή τη στιγμή, το έγγραφο μας το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρους όρους, παραδόθηκε στην ουκρανική πλευρά. Η μπάλα είναι στο δικό τους γήπεδο. Περιμένουμε μια απάντηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

NEW: Russia has submitted a draft peace document to Ukraine a “with clear language” and is waiting for a response, “the ball is on the side of Kyiv”, Peskov said.

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 20, 2022