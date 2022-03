Πόλεμος στην Ουκρανία: Κίεβο και Οδησσός σε κλοιό - Nέο «πολεμικό μέτωπο» η Λευκορωσία

Με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν για δεύτερη φορά σήμερα στην Οδησσό, η οποία οχυρώνεται και προετοιμάζεται για πολεμική σύρραξη και με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται υπό πολιορκία στη Μαριούπολη «κλείνει» η 16η ημέρα.

Η χώρα μετρά τους νεκρούς της, καθώς αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των αμάχων πολιτών, μετά την εισβολή των Ρώσων, όμως οι Ουκρανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο πολεμικό «μέτωπο», με το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών να μην αποκλείει το ενδεχόμενο νέας εισβολή στη χώρα από την Λευκορωσία, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αφού μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να εμπλέξουν την Λευκορωσία στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ! Στόχος είναι να εμπλακούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία!», ανέφερε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta, στον λογαριασμό του στο twitter έχει δημοσιεύσει βίντεο που δείχνει λευκορωσική στρατιωτική πομπή που κινείται προς τη Μπρεστ, κοντά στα σύνορα Λεκορωσίας - Πολωνίας.

Our subscribers send us a video of a column of equipment moving towards #Brest (Belarusian-Polish border) pic.twitter.com/DO9N8XuEVU

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προελαύνουν και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Κίεβο. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί περίπου πέντε μίλια πιο κοντά στο Κίεβο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο άμυνας των ΗΠΑ, καθώς οι επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία υποδηλώνουν μια νέα κατεύθυνση του πολέμου.

Οι νεότερες πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής αναφέρουν πως σε εξέλιξη βρίσκονται νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Νικολάεφ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, κατοικίες έχουν πιάσει φωτιά, καθώς και ένα σουπερμάρκετ. «Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ» σχολίασε δηκτικά.

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώνονται αυτή την ώρα στο Νικολάεφ σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Όπως αναφέρει ο περιφερειακός κυβερνήτης στην ανάρτησή του, κατοικίες έχουν πιάσει φωτιά, καθώς και ένα σουπερμάρκετ. «Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ» σχολίασε δηκτικά. Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/polemos-stin-oukrania-neoi-rosikoi-vomva… Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τη «βόρεια πύλη» που οδηγεί στη Μαριούπολη και σήμερα, για πρώτη φορά, βομβάρδισαν Ντίπνρο και Λουτσκ.

Την ίδια ώρα οι εικόνες που φτάνουν από τη Μαριούπολη δείχνουν την απόλυτη καταστροφή, ενώ σε μια δραματική του έκκληση ο δήμαρχος Οδησσού, είπε πως σύντομα η πόλη θα είναι περικυκλωμένη από τρεις πλευρές.

Σε ό,τι αφορά στις επιθέσεις από τη θάλασσα, υπάρχουν ρωσικά πλοία εδώ και μέρες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ χθες προσπάθησαν να κάνουν και την παρουσία τους ιδιαίτερα αισθητή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εξαπέλυσε επίθεση στην τροχιά ανθρωπιστικού διαδρόμου, εμποδίζοντας την απομάκρυνση αμάχων από τις πολυορκούμενες πόλεις Μαριούπολη και Βολνοβάχα.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 328 πυραύλους κρουζ εναντίον ουκρανικών πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών από την αρχή της εισβολής της στις 24 Φεβρουαρίου.

«Αυτό το αιματηρό έγκλημα του καθεστώτος του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογράμμισε σε καταχώρισή του στο Ίντερνετ ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα πως έχει λάβει «αξιόπιστες αναφορές» για αρκετές περιπτώσεις όπου ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς σε κατοικημένες περιοχές στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας πως η χρήση αδιακρίτως τέτοιων όπλων μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης απήχθη σήμερα από Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι έχουν καταλάβει αυτήν την πόλη στη νότια Ουκρανία, όπως ανέφεραν πολλοί Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Μια ομάδα αποτελούμενη από δέκα κατακτητές απήγαγε τον δήμαρχο της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter το Ράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο δήμαρχος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων της πόλης, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Ζαπορίζια, για να επιλύσει θέματα ανεφοδιασμού.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος Κιρίλο Τιμοσένκο, ανάρτησε στο Telegram ένα βίντεο που δείχνει, από μακριά, στρατιώτες να βγαίνουν από ένα κτίριο, κρατώντας έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, με το κεφάλι του καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022