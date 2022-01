ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την επίθεση στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι - Πλήρης αλληλεγγύη στα ΗΑΕ

Την επίθεση με drone κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Άμπου Ντάμπι, καταδικάζει έντονα, μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, εκφράζει τα πλέον ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εξίσου, εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στον στρατηγικό της σύμμαχο και στενό φίλο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στον εμιρατινό λαό.

We strongly condemn the drone attack near #AbuDhabi international Airport. Our most sincere condolences to the bereaved families & we wish speedy recovery to the injured. Our full solidarity with our strategic ally and close friend #UAE & its people

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 17, 2022