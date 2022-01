Θεσσαλονίκη - Κορονοϊός: Θετικό το αποτέλεσμα στο 70% των PCR

Αυξημένη είναι η προσέλευση των πολιτών στα διαγνωστικά κέντρα για μοριακά τεστ (PCR), λόγω της έξαρσης της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, ενώ αυξημένη είναι και η προσέλευση στα φαρμακεία για rapid test κατά τις ημέρες που εφημερεύουν.

Περίπου το 70% των PCR που γίνονται στα διαγνωστικά κέντρα βγαίνει θετικό, σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), βιοπαθολόγος/επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαρία Χατζηδημητρίου.

Έως και 200 άτομα που προσέρχονται για να κάνουν rapid test μπορεί να εξυπηρετήσει κατά τις εφημερίες ένα φαρμακείο, ενώ τις καθημερινές ο αριθμός των εξυπηρετούμενων στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 10 έως 30 άτομα ανά φαρμακείο, αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσης Ευγενίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι κατά τη διάρκεια του 2021 έχουν διατεθεί δωρεάν περίπου 10 εκατομμύρια self test από τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης.

«Τις καθημερινές δεν υπάρχει μεγάλη πίεση στα φαρμακεία για τα rapid test, υπάρχει μια ροή 10 έως 30 ατόμων ανά φαρμακείο, η οποία είναι διαχειρίσιμη. Τα μεγάλα προβλήματα αρχίζουν τις ημέρες και τις ώρες των εφημεριών, όταν τα ανοιχτά φαρμακεία είναι λιγότερα και ο κόσμος είναι πολύ περισσότερος. Τότε βλέπουμε να δημιουργούνται αυτές οι ουρές, οι οποίες μπορεί να κρατάνε και όλη την ημέρα επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα: δηλαδή, να πάρεις τα στοιχεία, να κάνεις τη λήψη, την εξέταση, να ανεβάσεις μετά το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα, εφόσον αυτή λειτουργεί κανονικά. Λόγω αυτής της διαδικασίας είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν περισσότερα από 200 άτομα την ημέρα σε ένα φαρμακείο», σημειώνει ο κ. Ευγενίδης.

Όσον αφορά τις τιμές των rapid test, ο πρόεδρος του ΦΣΘ αναφέρει ότι ενώ έχει οριστεί η ανώτατη τιμή των 10 ευρώ, στα περισσότερα φαρμακεία οι τιμές κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 5 έως 7 ευρώ.

Ο κ. Ευγενίδης τονίζει ακόμη ότι λόγω της μετάδοσης της Όμικρον και του πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για self test, ειδικά μετά τα Χριστούγεννα. «Οι πολίτες κάνουν self test είτε για να πάνε κάπου με ασφάλεια είτε, έχοντας πάει κάπου, για να ξέρουν αν έχουν κολλήσει ή όχι. Οι τιμές των self test κυμαίνονται γύρω στα 4 ευρώ, αλλά όλοι προσπαθούσαν να βρουν τα δωρεάν, τα οποία έδινε το κράτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου σε όλους τους πολίτες. Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας κι από την έναρξη της δωρεάν διάθεσης από την πολιτεία των self test στους κατά καιρούς δικαιούχους, που ήταν οι μαθητές, οι εργαζόμενοι οι ανεμβολίαστοι κατά διάφορα διαστήματα και τώρα ο γενικός πληθυσμός, από τα φαρμακεία της χώρας έχουν διατεθεί μπορεί και 100 εκατομμύρια δωρεάν self test και το 1/10 από αυτά, από τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης», προσθέτει ο κ. Ευγενίδης.

Η γγ του ΙΣΘ Μαρία Χατζηδημητρίου, από την πλευρά της, σημειώνει ότι οι πολίτες προτιμούν να κάνουν rapid test στις μονάδες του ΕΟΔΥ και στα φαρμακεία αλλά και σε κάποια άλλα σημεία, για τη νομιμότητα των οποίων υπάρχουν αμφιβολίες. Όπως τονίζει η κ. Χατζηδημητρίου έχει ιδιαίτερη σημασία νσ γίνονται τα rapid test με αξιοπιστία ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

«Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι δεν φτάνει μόνο να έχει χαμηλή τιμή το rapid test, πρέπει να έχει και ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Αυτό ίσως διαφεύγει από τον κόσμο πολλές φορές και φυσικά εάν δεν είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία», προσθέτει η κ. Χατζηδημητρίου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για PCR με μια σχετικά μικρή καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων. «Έρχεται πολύ κόσμος για PCR γιατί υπάρχει τεράστια έξαρση κι ένα περίπου 70% των προσερχομένων βγαίνουν θετικοί. Φυσικά δεν έρχονται χωρίς λόγο. Αυτός που θα έρθει στο διαγνωστικό για PCR είτε έχει συμπτώματα, είτε έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, είτε έχει θετικό rapid ή self test. Οπότε, το 70% είναι θετικοί και είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό», εξηγεί η κ. Χατζηδημητρίου.

Τέλος, αναφερόμενη στις τιμές των PCR, σημειώνει ότι κυμαίνονται από 40 έως 60 ευρώ και αυξάνονται στην περίπτωση της κατ' οίκον λήψης, και προσθέτει ότι οι τιμές αυτές σχετίζονται με τις τιμές των αντιδραστηρίων που προμηθεύονται τα διαγνωστικά κέντρα.

