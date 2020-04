Σε δωρεά 2 δισ. δολαρίων, σε μετοχές, από την προσωπική περιουσία του θα προχωρήσει ο Αμερικανός διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, για να χρηματοδοτήσει την έρευνα κατά του κορονοϊού.

Ο 43χρονος Ντόρσι, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής του Twitter το 2006 και στη συνέχεια είχε δημιουργήσει επίσης την εταιρεία πληρωμών Square, έκανε γνωστό μέσω tweet ότι δωρίζει μετοχές της Square, αξίας 1 δισ. δολαρίων, σε ένα δικό του μη κερδοσκοπικό ταμείο, το Start Small, που θα χρηματοδοτήσει διεθνώς προσπάθειες για την καταπολέμηση της νόσου Covid-19.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz