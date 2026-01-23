Η Binance «ψήφισε» την Ελλάδα ως βάση για παρουσία στην Ευρώπη

«Έχουμε υποβάλει την αίτησή μας στο πλαίσιο του MiCA και βρισκόμαστε σε ενεργό διάλογο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», υπογράμμισε εκπρόσωπος της εταιρείας

Η Ελλάδα επελέγη ως βάση για την ευρωπαϊκή παρουσία της Binance, με το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως να υποβάλλει επίσημα την Παρασκευή αίτηση αδειοδότησης στο πλαίσιο του νέου κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA) της ΕΕ, με στόχο την επανατοποθέτησή του δυναμικά σε μεγάλες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές.

Η Binance επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε αίτηση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εθνική αρχή για την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών crypto-assets και αγορών τίτλων. «Έχουμε υποβάλει την αίτησή μας στο πλαίσιο του MiCA και βρισκόμαστε σε ενεργό διάλογο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», υπογράμμισε εκπρόσωπος της εταιρείας σύμφωνα με το CoinDesk.

«Βλέπουμε την MiCA ως ένα θετικό και σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο — ένα ορόσημο που φέρνει μεγαλύτερη κανονιστική σαφήνεια, ισχυρότερη προστασία των χρηστών και ένα σαφές πλαίσιο για υπεύθυνη καινοτομία. Χαιρετίζουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά με την HCMC καθώς αυτός ο νέος κανονισμός διαμορφώνεται στην ΕΕ και προσβλέπουμε στη συμβολή μας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ψηφιακού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της Ευρώπης» συμπλήρωσε.

Η κίνηση έρχεται μετά την ίδρυση της Binary Greece, εταιρείας χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα με κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην απόκτηση και διαχείριση συμμετοχών σε μετοχές και στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής. Η αίτηση της Binance εξετάζεται στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας που ξεκίνησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που έχει προσλάβει 5 παγκόσμιες συμβουλευτικές, όπως οι PwC, Deloitte και KPMG, για την αναθεώρηση της αδειοδότησης.

Η κατάθεση της Ελλάδας σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα στην ευρύτερη προσπάθεια της Binance να επανέλθει στις ρυθμιζόμενες αγορές μετά από ένα ταραχώδες 2023, κατά το οποίο η εταιρεία πρόστιμο και διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων στις αμερικανικές αρχές και αποχώρησε από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρίτσαρντ Τενγκ έχει δηλώσει δημόσια τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της Binance να επανέλθει στην αγορά των ΗΠΑ, τονίζοντας τη συμμόρφωση ως κεντρική προτεραιότητα.