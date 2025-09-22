«Βυθίζονται» τα crypto - Απότομη ρευστοποίηση long στοιχημάτων 1,5 δισ. ευρώ

«Κοκκινίζει» το Bitcoin. Με κατρακύλα 7,2% για Ether. Σε ελεύθερη πτώση Solana, Dogecoin και XRP.

Με πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε ανοδικά στοιχήματα να ρευστοποιούνται τη Δευτέρα η αγορά των κρυπτονομισμάτων, δέχεται ισχυρές πιέσεις με απότομη πτώση τιμών κυρίως τα μικρότερα tokens.

Το Ether κατρακυλά 7,20% στα 4.168 δολάρια το μεσημέρι ώρα Ελλάδος ενώ βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση έως και 9% νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, καθώς σχεδόν μισό δισ. δολάρια από μοχλευμένες long θέσεις στο δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου ρευστοποιήθηκαν.

Το Bitcoin διολισθαίνει 2,45% στα 112.707 δολάρια (έχανε σχεδόν 4% και έφτασε τα 111.998 δολάρια) ενώ το Solana μετρά πτώση 6,9% στα 221,3 δολάρια, το Dogecoin αποδυναμώνεται 9,3% στα 0,23 δολάρια και το XRP υποχωρεί 5,71% στα 2,81 δολάρια. Νομίσματα όπως το Algorand και το Avalanche σημειώνουν επίσης απώλειες.

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, η ζήτηση από εταιρείες που δημιουργήθηκαν για τη συσσώρευση tokens συνέβαλε στην ώθηση του Bitcoin και του Ether σε ιστορικά υψηλά τον Αύγουστο.

Η δυναμική αυτή έχει αρχίσει να εξασθενεί, καθώς οι μετοχές εταιρειών διαχείρισης ψηφιακών assets, από τη Strategy του Μάικλ Σέιλορ έως την ιαπωνική Metaplanet, κοκκινίζουν στα ταμπλό.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται εντός εύρους 110.100 – 120.000 δολαρίων από τις αρχές Ιουλίου ενώ στο ίδιο διάστημα, το Ether και το Solana προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των crypto traders, με ράλι 74% και άλμα 52% αντίστοιχα από τις αρχές Ιουλίου.

Η κίνηση του Bitcoin συμπίπτει με τη συνεχή άνοδο του χρυσού, που άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στα σχεδόν 3.720 δολάρια ανά ουγγιά σήμερα, ενώ το ασήμι εξακολουθεί να καταρρίπτει ρεκόρ άνω των 14 ετών.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ υπήρξε σημαντικός παράγοντας που ώθησε υψηλότερα τον χρυσό και τις μετοχές, αν και το Bitcoin αντέδρασε πιο υποτονικά στη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed την περασμένη εβδομάδα.