Wall Street: Θετικός «αέρας» μετά τον PCE

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Τελευταία ενημέρωση: 17:31

Με ακόμα μεγαλύτερη άνεση και ανοδικές κινήσεις κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους τα στοιχεία για τον PCE, μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες εκθέσεις των τελευταίων ετών, αφού αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την επερχόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο δομικός PCE ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωσε του Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή, μια έκθεση που καθυστέρησε λόγω του lockdown ρεκόρ της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο αγαπημένος δείκτης της Fed, που αναμένεται να δώσει ένα ακόμη πράσινο φως στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην συνεδρίασή της επόμενη Τετάρτη, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%.

Ο μηνιαίος ρυθμός του δομικού PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν σύμφωνος με την εκτίμηση του Dow Jones, αλλά χαμηλότερος κατά 0,1% σε ετήσιο επίπεδο, όπως αναφέρει το CNBC.

Πιο συγκεκριμένα, ο Dow Jones κερδίζει 0,41% στις 48.046 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,44% στις 6.887 μονάδες και οδεύει προς την τέταρτη κερδοφόρα ημέρα του, ενώ ο Nasdaq προσθέτε 0,62% στις 23.651 μονάδες.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται επίσης και το mega deal Netflix-Warner.

Η μετοχή της Netflix αντέστρεψε τις απώλειες του 2,5% και πλέον ανεβαίνει 1,5% μετά την ανακοίνωση του γίγαντα του streaming ότι σύναψε συμφωνία με την Warner Bros. Discovery για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων του σε ταινίες και streaming για 72 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. H μετοχή της WBD συνεχίζει ανοδικά, πάνω από 3%.

Οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές της Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την εξαγορά η Netflix αποκτά το δίκτυο HBO, μαζί με τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει επιτυχημένες σειρές όπως The Sopranos και The White Lotus. Επιπλέον, τα στούντιο της Warner Bros στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μαζί με ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνει το Harry Potter και το Friends.

Χθες, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν ελαφρώς υψηλότερα, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ολοκλήρωσε την ημέρα με οριακές απώλειες. Ο Nasdaq έκλεισε την όγδοη θετική ημέρα του σε εννέα συνεδριάσεις, ενισχυμένος από την άνοδο 3,4% των μετοχών της Meta και την άνοδο 2,1% της Nvidia.

Οι μετοχές σημειώσουν μικρά κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 0,1%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow, έχουν προσθέσει σχεδόν 0,6% και 0,3% αντίστοιχα.

Στο πεδίο της οικονομίας, το Υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει καθυστερημένα στοιχεία Σεπτεμβρίου για τις καταναλωτικές δαπάνες, καθώς και τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, τον κύριο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Η δημοσίευση του PCE καθυστέρησε λόγω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη.

Οι επενδυτές ελπίζουν ότι τα σημάδια μιας ύφεσης στην αγορά εργασίας θα επηρεάσουν την κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 87% για μείωση την επόμενη εβδομάδα, πολύ υψηλότερη από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Τα δεδομένα που λαμβάνουμε είναι ανάμεικτα και παρατηρούμε διαφορετικά σήματα. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι ασταθής εκεί που βρίσκεται», δήλωσε η Σονάλι Μπάσακ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της iCapital, την Πέμπτη στο CNBC.

«Το 2026 είναι ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά τον πληθωρισμό. Κανείς δεν έχει αυτή την κρυστάλλινη σφαίρα. Και αυτό ισχύει και για την αγορά εργασίας που γενικά έχει αντέξει το "χαμηλές προσλήψεις-χαμηλή φωτιά". Αν αυτό ανατραπεί, τότε θα βρεθούμε σε μια αρκετά δύσκολη θέση τον επόμενο χρόνο» τόνισε.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά μια ποικιλία οικονομικών δεδομένων, καθώς η έκθεση μισθοδοσίας του Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί μετά τη συνεδρίαση της Fed στις 10 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα την Πέμπτη αφομοίωσαν μια έκθεση από την εταιρεία εύρεσης εργασίας Challenger, Gray & Christmas που έδειξε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, με την εταιρική αναδιάρθρωση, την τεχνητή νοημοσύνη και τους δασμούς να συμβάλλουν στις απώλειες.