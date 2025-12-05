Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Unibios: Έκτακτη ΑΜΚ με έκδοση 323.887 νέων μετοχών

Το ΔΣ της UNIBIOS αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 05.12.2025 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 97.166,10 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 05.12.2025 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 97.166,10€ με την έκδοση 323.887 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30, οι οποίες θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στην τιμή των €2,47.

Το ποσοστό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν ανέρχεται σε 1,88% μόνο ενώ η τιμή διάθεσης υπερβαίνει κατά 13% την μέση χρηματιστηριακή τιμή του 2025. Στο παρόν επισυνάπτεται η Έκθεση του ΔΣ κατά το άρθρο 27 του Νόμου 4548/2018 που αιτιολογεί την παραπάνω απόφαση.

