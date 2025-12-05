ΧΑ: Εβδομαδιαία κέρδη 1% για τον Γενικό Δείκτη

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων έκλεισε την εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών. Aegean, ΟΠΑΠ και Helleniq Energy ξεχώρισαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων έκλεισε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση της Παρασκευής στα υψηλά ημέρας.

Αν και κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, χρειάστηκε να αλλάξει πλευρά 15 φορές εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων, πριν καταφέρει στο τελευταίο ημίωρο της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών να διευρύνει τα κέρδη του και να σταθεροποιηθεί πάνω από το εν λόγω επίπεδο.

Το υψηλό ημέρας ήρθε στις δημοπρασίες, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει ενισχυμένος 0,67% στις 2.104,74 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, τα αθροιστικά του κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,04%.

Με 15 συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του έτους, η αγορά δείχνει να σταθεροποιείται σε σταδιακά χαμηλότερα επίπεδα τζίρου, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ο συνολικός τζίρος της Παρασκευής διαμορφώθηκε σε 177,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €25,37 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ως βαρόμετρο για το κλίμα στις διεθνείς αγορές, απ’ όπου παίρνει τάση και το ΧΑ, εξακολουθούν να λειτουργούν οι προσδοκίες των επενδυτών για μια νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως προς αυτό, είχαν τα σημερινά στοιχεία που έδειξαν αύξηση του δομικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο κατά 0,2% στο 2,8%, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες μιας νέας μείωσης από τη Fed.

Σε αυτό το κλίμα, Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο εμφάνισαν μικτή εικόνα σήμερα, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται περί του 0,9%, τον γαλλικό CAC περί του 0,15% και τον βρετανικό FTSE 100 να καταγράφει οριακές απώλειες στο κλείσιμο του ΧΑ. Ειδικά για τον γερμανικό DAX, καταλυτική ήταν η επίδραση από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό πακέτο.

Ο συνασπισμός υπό τον Μερτς πέρασε το πακέτο με 318 ψήφους, αποφεύγοντας πιθανές άμεσες αρνητικές εξελίξεις. Ωστόσο, 10 από τους 328 βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού καταψήφισαν το νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι ο Γερμανός Καγκελάριος έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Κάτι που μελλοντικά, σύμφωνα με τη UBS, μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα της γερμανικής κυβέρνησης να νομοθετεί απρόσκοπτα.

Εντός συνόρων, το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τράπεζες και μη τραπεζικά blue chips έδωσε ώθηση στο ταμπλό. Για τον τραπεζικό δείκτη η συνεδρίαση έκλεισε με άνοδο 0,94% στις 2.352,35 μονάδες, ενώ για τον FTSE Large Cap τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,69 στις 5.320,64 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι δύο δείκτες κατέγραψαν συνολικά κέρδη 1,08% και 0,95% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό, σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν 66 μετοχές, έναντι 47 σε αρνητικό και 38 που έκλεισαν αμετάβλητες.

«Πρασίνισε» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, όπου η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών έκλεισε σε θετικό έδαφος, ξεχώρισαν τα κέρδη 2,57% για την Aegean στα 14,36 ευρώ, 2,09% για τον ΟΠΑΠ στα 18,58 ευρώ, 1,92% για τη Helleniq Energy στα 8,50 ευρώ και 1,67% για την Optima στα 7,92 ευρώ, ενώ το top-5 συμπλήρωσε η ΕΤΕ, ενισχυμένη 1,56% στα 13,66 ευρώ.

Με άνοδο πάνω από 1% ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Aktor (+1,48%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,44%), Σαράντης (+1,25%), Eurobank (+1,23%), Motor Oil (+1,22%) και Lamda Development (+1,12%).

Ακολούθησαν με μικρότερα κέρδη, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Cenergy (+0,90%), Τρ. Πειραιώς (+0,87%), ΔΑΑ (+0,60%), Viohalco (+0,55%), ΟΤΕ (+0,29%), Alpha Bank (+0,17%), ΔΕΗ (+0,11%) και Coca-Cola HBC (+0,09).

Σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1%, βρέθηκαν οι Τρ. Κύπρου (-0,75%), Metlen (-0,47%), Τιτάν (-0,33%) και ΕΥΔΑΠ (-0,13%).