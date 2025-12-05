Μεγάλου (Πειραιώς): Καθοριστική στιγμή η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής - Θετική καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως «η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μία καθοριστική στιγμή για τον όμιλος Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη».

Στις θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις που έχει καταγράψει ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού, κ. Χρήστος Μεγάλου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση για την απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Ο κ. Μεγάλου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην πορεία πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας και δη για την πορεία των στεγαστικών δανείων που κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μία δεκαπενταετία. Αυτό οφείλεται στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευση της τράπεζας σε καινοτόμα προϊόντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από τις αρχές Οκτωβρίου είμαστε στα +80 εκατ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά, ενώ η χρονιά αναμένεται να προσεγγίσει σε στεγαστική νέα παραγωγή στα 0,7 δισ. ευρώ».

Ο κ. Μεγάλου σημείωσε πως η δανειοδοτική δραστηριότητα της Πειραιώς παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στους αγρότες.

«Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ενώ πληρώθηκε μέρισμα ύψους 0,30 ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025. Τα έσοδα μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα 37δισ. ευρώ υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας», ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

«Οι πελάτες, μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: 64 δισ. ευρώ καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, και 14 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη υπερβεί τον επικαιροποιημένο στόχο του 2025 επιπέδου άνω των 13,5 δισ. ευρώ», συμπλήρωσε.

Τα καθαρά αποτελέσματα τα αναλογούντα στους μετόχους στο 9μηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 820 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων αυξήθηκε στο 20,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους και απορροφώντας την ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως «η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μία καθοριστική στιγμή για τον όμιλος Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της χώρας μας, και η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε 1,8 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, προσφέροντας όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, με μερίδιο αγοράς 15% και με 850 εκατ. ευρώ. Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα το 2024. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού 4,1 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 0,4 δισ. ευρώ. Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 14,8 εκατ. ευρώ ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στην ευρύτερη εικόνα της αγοράς αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χαντζηνικολάου, σημειώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις.

«Έχουμε ήδη φτάσει στο τέλος του 2025, και η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εξελίξεις στο τομέα της τεχνολογίας και ειδικά στη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), και οι δημοσιονομικές και νομισματικές ανισορροπίες διεθνώς, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητος που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη διεθνώς.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% ετησίως. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, επηρεάζοντας θετικά την ιδιωτική κατανάλωση, και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της.

Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα τεχνολογικά άλματα στην Αμερική και Κίνα, δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλου ύψους επενδύσεις τόσο στον αμυντικό τομέα, ως επίσης στον τομέα τις τεχνολογίας. Επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, ώστε οι επιχειρήσεις της να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος.

Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. H Ελλάδα συνεχίζει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας σταθερά την πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και να κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προσθέτουν μια δυναμική στην ανάπτυξη της χώρας.

Σαν αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κλείσει στο 2,1% το 2025 και στο 2,2% το 2027 έναντι 1,3% και 1,2% της Ευρωζώνης για τα αντίστοιχα έτη.

Σε αυτό το θετικό μακροοικονομικό κλίμα, οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζουν να είναι ισχυρές. Η κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές, δημιουργώντας χώρο για πιστωτική ανάπτυξη και δυναμική και διατηρήσιμη κερδοφορία.

Για την Πειραιώς, το εννεάμηνο 2025 αποτέλεσε διάστημα σημαντικής προόδου. Όπως θα σας αναφέρει στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, η Πειραιώς κατέγραψε κέρδη, πετυχαίνοντας 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων με κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,09 ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ενσωμάτωση της οποίας στη Πειραιώς αποτελεί κομβική εξέλιξη στην ιστορία της Τράπεζας, διότι θα μας δώσει την ευκαιρία να διαφοροποιήσουμε και να μεγαλώσουμε τα έσοδα μας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης», ανέφερε μεταξύ άλλων.