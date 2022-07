Κρυπτονομίσματα: Σε διαδικασία πτώχευσης η Celsius

H Celsius Network, η χρηματοπιστωτική εταιρεία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, κατέθεσε αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

H Celsius Network, η χρηματοπιστωτική εταιρεία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, κατέθεσε αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Το σημερινό αίτημα έρχεται μετά τη δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση της Celsius τον περασμένο μήνα να παγώσει αναλήψεις, ανταλλαγές και μεταφορές στην πλατφόρμα της για να σταθεροποιήσει την επιχείρησή της και να προστατέψει τους πελάτες της. Χωρίς τη διακοπή, η επιτάχυνση των αναλήψεων θα επέτρεπε σε συγκεκριμένους πελάτες -τους πρώτους που ενήργησαν- να πληρωθούν στο ακέραιο, ενώ θα άφηνε άλλους πίσω, να περιμένουν την Celsius να αντλήσει αξία από μη ρευστοποιήσιμα ή πιο μακροπρόθεσμα assets προτού λάβουν αποζημίωση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Celsius είναι μία από τις εταιρείες χορήγησης δανείων σε crypto που βίωσαν οικονομική δυσπραγία στην τελευταία κρίση ρευστότητας στον κλάδο που απάλειψε πάνω από 2 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης. Ανέστειλε τις αναλήψεις από τις 12 Ιουνίου, μείωσε τις θέσεις εργασίας και προσέλαβε ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης για να την συμβουλέψουν για την οικονομική της κατάσταση.

«Αυτή είναι η σωστή απόφαση για την κοινότητα και την εταιρεία μας», σημείωσε ο Alex Mashinsky, συνιδρυτής και CEO της Celsius. «Διαθέτουμε μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για να κατευθύνει την Celsius μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα κοιτάμε πίσω στην ιστορία της Celsius, θα αντικρύζουμε τούτη εδώ ως μια καθοριστική στιγμή, όπου η δράση με αποφασιστικότητα και σιγουριά υπηρέτησε την κοινότητα και ενίσχυσε το μέλλον της εταιρείας».

Η Celsius λέει ότι διαθέτει ρευστότητα 167 εκατ. δολαρίων, αρκετή για να «υποστηρίξει συγκεκριμένες λειτουργίες στη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης». Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χορήγησης δανείων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με πάνω από 100.000 πιστωτές και πάνω από 20 δισ. δολάρια σε assets.

