Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αρχίζουν ολοένα και περισσότερο να χρησιμοποιούν άλλα ψηφιακά νομίσματα πέραν του bitcoin για αγορές, σύμφωνα με την BitPay Inc., έναν από τους μεγαλύτερους επεξεργαστές πληρωμών με κρυπτονομίσματα στον κόσμο.

Το περασμένο έτος, η χρήση του Bitcoin σε εμπόρους που χρησιμοποιούν το BitPay μειώθηκε στο 65% περίπου των πληρωμών, από 92% το 2020, ανέφερε η εταιρεία στο Bloomberg. Οι αγορές με ether αντιπροσώπευαν το 15% του συνόλου, τα stablecoins το 13% και τα νέα νομίσματα που προστέθηκαν στο BitPay το 2021 -- Dogecoin, Shiba Inu και Litecoin -- αντιπροσώπευαν το 3%.

Η χρήση των εναλλακτικών νομισμάτων αυξήθηκε εν μέρει καθώς περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν stablecoins για διασυνοριακές πληρωμές. Οι καταναλωτές τείνουν επίσης να μετακινούνται σε stablecoins -- των οποίων η αξία υποτίθεται ότι παραμένει σταθερή -- όταν οι τιμές των κρυπτονομισμάτων πέφτουν -και πέφτουν από τις αρχές Νοεμβρίου. Νομίσματα όπως το Doge έκαναν επίσης πάταγο πέρυσι, χάρη στους διάσημους θαυμαστές τους όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Elon Musk, ο οποίος την Παρασκευή είπε ότι το κρυπτονόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων της εταιρείας.

