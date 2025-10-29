Αυτοκίνητο

Με πολυτελή υβριδικά αυτοκίνητα οι μετακινήσεις Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στην Αθήνα

Κώστας Μπιτσικώκος
BMW Ελλάς
Η BMW Hellas θα είναι ο χορηγός κινητικότητας στο τουρνουά Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens από 1 έως 8 Νοεμβρίου, έχει αρχίσει. Πρόκειται για το πρώτο τουρνουά ATP Tour στην Ελλάδα από το 1994.

Η BMW, ως μία premium μάρκα που συνδυάζει την ποιότητα, την τεχνολογική αρτιότητα και την οδηγική απόλαυση θα υποστηρίξει τη διοργάνωση ως ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το BMW Group Hellas θα προσφέρει premium υπηρεσίες κινητικότητας με ξεχωριστά οχήματα BMW για τις μετακινήσεις κορυφαίων αθλητών, των προπονητικών επιτελείων τους, καθώς και υψηλών προσκεκλημένων, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα σε κάθε διαδρομή.

Οι κορυφαίοι τενίστες όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μετακινούνται με plug-in υβριδικά μοντέλα, ανάμεσα στα οποία οι λιμουζίνες Σειρά 7 και Σειρά 5, αλλά και μεγάλα SUV.

BMW Ελλάς

Ο Christopher Puth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, δήλωσε σχετικά: «Στην BMW, η απαράμιλλη αριστεία, η καινοτομία και το πάθος για τις υψηλές επιδόσεις είναι στοιχεία που μας καθορίζουν. Όπως και στο τένις, η επιτυχία βασίζεται στην ακρίβεια, τη στρατηγική και τη διαρκή εξέλιξη. Το συγκεκριμένο άθλημα αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μάρκετινγκ του BMW Group, φέρνοντάς μας πιο κοντά στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Με την επιστροφή της διοργάνωσης στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η BMW θα είναι το ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’ του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, και θα ενισχύσει το αθλητικό πνεύμα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κινητικότητας σε κορυφαίους αθλητές και διοργανωτές».

tags:
BMW
Στέφανος Τσιτσιπάς
Νόβακ Τζόκοβιτς
