Η Motor Oil μπαίνει δυναμικά στην αγορά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων

Μέσω της θυγατρικής της Automotive Solutions A.E., ο Όμιλος Motor Oil αναλαμβάνει ρόλο-ορόσημο στο ηλεκτρικό mobility για επαγγελματίες, παρουσιάζοντας τη γκάμα Maxus ως σημείο εκκίνησης.

Η Automotive Solutions, μέλος του Ομίλου Motor Oil μέσω της επένδυσης της nrg, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην Auto Thessaloniki 2025, με στόχο να παρουσιάσει από κοντά την προσέλευση της επαγγελματικής αγοράς οχημάτων στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο B1, η εταιρεία θα επιδείξει τα ηλεκτρικά επαγγελματικά μοντέλα της κινεζικής μάρκας Maxus, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν από κοντά τα αυτοκίνητα και να ενημερωθούν για τον ολιστικό τρόπο προσέγγισης της νέας αγοράς επαγγελματικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της Auto Thessaloniki 2025. Θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση συνεργασίας με τον Ομιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ο οποίος θα υποστηρίξει την παρουσία της Maxus στην ελληνική αγορά.

Λίγα λόγια για την Automotive Solutions A.E.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα και έγινε γρήγορα πρωτοπόρος στο ηλεκτρικό mobility για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα—ξεκινώντας από ηλεκτρικά αμαξίδια γκολφ και επεκτείνοντας την γκάμα της. Έγινε αποκλειστική αντιπροσωπεύτρια για διεθνείς EV μάρκες στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Από το 2022, το 60% της εταιρείας ανήκει στην nrg του ομίλου Motor Oil, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και επενδύσεων.

Η Maxus

Η Maxus διαθέτει ήδη στην Ευρώπη μια σειρά ηλεκτρικών επαγγελματικών (e-Deliver 3, 5, 9 κ.α.), που προσφέρουν ευελιξία στις διαστάσεις και τεχνολογία όπως το σύστημα Intelligence Onboard για τη διαχείριση στόλου, αποδοτικότητας, πραγματικού χρόνου δεδομένα και ασφάλεια. Αυτή η τεχνογνωσία εγκαθίσταται πλέον και στην ελληνική αγορά μέσω της παρουσίας στο σαλόνι της Θεσσαλονίκης.

Στην γκάμα της Maxus, εκτός από ηλεκτρικά υπάρχουν και οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ντίζελ).