Κέντρο Υγείας Ζωγράφου: Εγκαίνια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίριο ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ

Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση που αφορά την ανακαίνιση πέντε δομών υγείας στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως επισκέφθηκαν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων της πλήρους ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ και έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο Υπουργείο Υγείας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης και ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Γιώργος Παπαδημητρίου.

Στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση που αφορά την ανακαίνιση πέντε δομών υγείας στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, λειτουργικού εκσυγχρονισμού και πλήρους ανακαίνισης των εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης φωτισμού τεχνολογίας LED, αναβάθμισης των συστημάτων κλιματισμού και πυροπροστασίας, καθώς και διαμόρφωσης σύγχρονων χώρων για τη λειτουργία Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου διαθέτει πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί εγκαινιάζουμε την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφο σε μία κρίσιμη περιοχή της Αθήνας, γιατί η περιοχή εδώ του Ζωγράφου είναι μία πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολύ κόσμο. Εάν πραγματικά πιστεύουμε, και εμείς το πιστεύουμε, ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρωτοβάθμια για να υπάρχει ανάσχεση στο μεγάλο κύμα προς τα νοσοκομεία, εδώ γίνεται αυτή η μάχη για την ανάσχεση προς τα νοσοκομεία. Και νομίζω ότι με αυτό τον υπέροχο χώρο που φτιάξαμε και το νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί σε λίγο θα έρθουν και τα καινούρια μηχανήματα, θα έχουμε ανανέωση εξοπλισμού σχεδόν σε όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Άρα έχουμε καινούριες υποδομές, καινούριο εξοπλισμό και βεβαίως έχουμε και την προκήρυξή μας όπου προσλαμβάνουμε γιατρούς και την άλλη βδομάδα ξεκινάει και η πρόσληψη των νοσηλευτών. Άρα, προσπαθούμε να κάνουμε μία συνολική πολιτική που στο τέλος να δώσει καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας όπως το αξίζουν».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που βρισκόμαστε εδώ σε μία σύμπραξη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Υγείας , μεταξύ του ΕΦΚΑ και της 1Ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, . Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν υπήρχε αυτή η αρμονική συνεργασία και υπάρχει και μία κοινή συνισταμένη σε όλο αυτό. Το πώς αξιοποιούμε πολύτιμη δημόσια περιουσία που έχουμε προς όφελος των πολιτών. Μέλημα μας είναι το πώς θα εξυπηρετούμε καλύτερα τους πολίτες και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί μέσα από αυτή τη σύμπραξη μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Σήμερα κάνουμε ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας. Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Ζωγράφου · είναι η έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ, στου Ζωγράφου, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με μεγάλες ανάγκες και έντονο το φοιτητικό στοιχείο, παραδίδουμε στους πολίτες μια σύγχρονη, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμη δομή. Έναν χώρο όπου κάθε κάτοικος θα βρίσκει την ολιστική φροντίδα που δικαιούται, κοντά στο σπίτι του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που αποτελεί την ψυχή αυτού του Κέντρου. Εμείς συνεχίζουμε, με σχέδιο, επιμονή και καθημερινή δουλειά, για να κάνουμε την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πράξη για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Δεν σταματάμε μέχρι το νέο ΕΣΥ να γίνει πραγματικότητα σε κάθε γειτονιά».

Η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Ολγα Μπαλαούρα, δήλωσε:

«Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και λύσαμε διάφορα ζητήματα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το προσωπικό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα έργα εκτελούνται παράλληλα. Τα κέντρα υγείας θα είναι σε λειτουργία. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δύναμη που δείξατε, αλλά και για το πως εξυπηρετήσατε όλο αυτό το διάστημα τους ασθενείς μας».

Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τα κτίρια να ανακαινίζονται, να βελτιώνονται οι υποδομές. Είναι χαρά μας και έχουμε μία μεγάλη συνεργασία σε πάρα πολλές φυσικές στοχοθεσίες ανά τη χώρα. Είναι μία προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Υγείας και εμείς τη στηρίζουμε. Άλλωστε για εμάς είναι κάτι πολύ θετικό. Οι συμπολίτες μας οι οποίοι επισκέπτονται είτε το κέντρο υγείας, είτε τις δικές μας δομές, να μπαίνουν σε ένα ευπρεπές περιβάλλον και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαιρόμαστε να βλέπουμε την περιουσία του ΕΦΚΑ, την περιουσία του ελληνικού λαού να βελτιώνεται και να πηγαίνουμε παρακάτω».