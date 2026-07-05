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Γερμανία: Μπλόκο του υπ. Άμυνας για πρόσβαση του AfD σε διαβαθμισμένες πληροφορίες

Newsroom
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Γερμανία: Μπλόκο του υπ. Άμυνας για πρόσβαση του AfD σε διαβαθμισμένες πληροφορίες
AfD / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Αν το ακροδεξιό κόμμα αναλάβει τη διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε ομόσπονδο κρατίδιο, λόγω της σχέσης με του με τη Ρωσία, ο Μπόρις Πιστόριους θα θέσει εμπόδια.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει σκοπό να αποτρέψει το ενδεχόμενο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να αποκτήσει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε ομόσπονδο κρατίδιο.

Ο κ. Πιστόριους επικαλέστηκε για αυτό τις στενές σχέσεις που διατηρεί η συγκεκριμένη παράταξη με τη Ρωσία.

Δήλωσε στην κυριακάτικη έκδοση της ταμπλόιντ Bild ότι η εγγύτητα του κόμματος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν χωρά αμφισβήτηση.

Δεν πρέπει να πέσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε λάθος χέρια, επέμεινε.

«Εξετάζουμε εντατικά το ζήτημα του σε ποιον μπορούμε να εκχωρούμε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Το κάνουμε ήδη. Είμαστε υποχρεωμένοι, διότι αφορά την ασφάλεια της χώρας μας», είπε ο υπουργός.

Η AfD, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γερμανία, αντιμετωπίζει έρευνες από τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας κάποιων κρατιδίων για τις εξτρεμιστικές αντιμεταναστευτικές θέσεις που προβάλλει.

Όλα τα κόμματα ευρείας απήχησης στη χώρα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, εφαρμόζουν πολιτική γνωστή στο γερμανικό πολιτικό ιδιόλεκτο με τον όρο «τείχος προστασίας». Ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει απορρίψει επανειλημμένα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα αυτό.

Η AfD επιδιώκει νίκη της με απόλυτη πλειοψηφία τον Σεπτέμβριο στις εκλογές στα κρατίδια της Σαξονίας-Ανχάλτης και του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, που θα της έδινε, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να κυβερνήσει σε επίπεδο κρατιδίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
AfD
Γερμανία
Ρωσία
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