Wall Street: Οι δείκτες οδεύουν προς ένα δυναμικό φινάλε εξαμήνου

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,08% στις 52.226 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,28% στις 7.462 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 0,54% στις 25.956 μονάδες.

Οι κύριοι δείκτες της Wall Street σημειώνουν θετικά πρόσημα την Τρίτη, με την αμερικανική αγορά να ετοιμάζεται να κλείσει με άνοδο το τρίμηνο του έτους, παρά το τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό, το «σοκ» των τιμών του πετρελαίου και τις ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η σημερινή μέρα λοιπόν σηματοδοτεί την τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου κι του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο δείκτης Dow έχει σημειώσει άνοδο άνω του 8% τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οπότε και βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει την καλύτερη επίδοσή του για το πρώτο εξάμηνο από το 2021, όταν είχε σημειώσει άνοδο 12,7%. Ο S&P 500 έχει επίσης σημειώσει άνοδο άνω του 8% κατά το πρώτο εξάμηνο, ενώ ο Nasdaq έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις του με άνοδο άνω του 11%.

Μέχρι στιγμής, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,08% στις 52.226 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,28% στις 7.462 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 0,54% στις 25.956 μονάδες.

«Οι επενδυτές δεν βλέπουν κάποιο τέλος σε αυτή την ανοδική πορεία. Κάθε φορά που υπάρχει ένα μικρό sell-off, φαίνεται να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια νέα ώθηση για αγορά», δήλωσε ο David Morrison, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation.

Οι χρηματοοικονομικές μετοχές βρίσκονται υπό πίεση, αφού η Oppenheimer υποβάθμισε βασικές επενδυτικές τράπεζες. Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, οι οποίες και οι δύο μετακινήθηκαν από την κατηγορία «perform» στην κατηγορία «underperform», καταγράφουν πτώση 0,30% και πάνω από 1%, αντίστοιχα. Η Bank of America και η Citigroup, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως «perform» από «outperform», σημειώνουν απώλειες περίπου 1% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται την ώρα που η Wall Street ξεκινά μια συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών, καθώς το χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή λόγω της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

Τώρα στο γεωπολιτικό σκηνικό, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν τη Δευτέρα, να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας αναμένεται να συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, μετά τις επιθέσεις-οφθαλμός αντί οφθαλμού που έγιναν το Σαββατοκύριακο και απείλησαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία.

Ταυτόχρονα, το πετρέλαιο οδεύει προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την πανδημία, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ επιταχύνθηκαν μετά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την Morgan Stanley να προειδοποιεί για πιθανό υπερπλεόνασμα στην αγορά. Συγκεκριμένα το West Texas Intermediate κινείται κοντά στα 70 δολάρια, με μικρή αύξηση 0,03%.

Στα μάκρο της ημέρας, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν οριακά τον Μάιο, ενώ οι προσλήψεις παρέμειναν αδύναμες. Συγκεκριμένα, οι ανοιχτές θέσεις εργασίας, που αποτελούν δείκτη της ζήτησης για εργασία, ενισχύθηκαν κατά 9.000 και διαμορφώθηκαν στα 7.594 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 7,3 εκατ. θέσεις.

Τα στοιχεία για τον Απρίλιο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, δείχνοντας 7,585 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας αντί για τα 7,618 εκατομμύρια που είχαν αρχικά αναφερθεί.