Υπερδιπλασιασμός εσόδων για AeroVironment στο δ' τρίμηνο - Διψήφιο άλμα για τη μετοχή

Η κατασκευάστρια drone υπερδιπλασίασε τα έσοδά της σε σχέση με πέρυσι στα 642 εκατ. δολάρια, ενώ το ανεκτέλεστο αυξήθηκε κατά 65% στα 1,2 δισ. δολάρια.

Ράλι 21% σημειώνει η μετοχή της AeroVironment αφού ξεπέρασε εύκολα τις εκτιμήσεις της Wall Street για τις επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, επωφελούμενη από τα σχέδια των ΗΠΑ για τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού στρατού και την διαστημική ασφάλεια.

Η κατασκευάστρια drone με έδρα τη Βιρτζίνια υπερδιπλασίασε τα έσοδά της σε σχέση με πέρυσι στα 642 εκατ. δολάρια, ενώ το ανεκτέλεστο αυξήθηκε κατά 65% στα 1,2 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από αυτόνομα συστήματα ανήλθαν σε 492 εκατ. δολάρια, υπερκερνώντας τις προβλέψεις της StreetAccount για 402 εκατ. δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γουαχίντ Ναγουάμπι τόνισε πως η εταιρεία κλιμακώνει την παραγωγή για να συμβαδίσει με την άνευ προηγουμένου ζήτηση και ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξής της «ποτέ δεν ήταν ισχυρότερες».

Η αμυντική επιχείρηση προετοιμάζεται για απροσδόκητα κέρδη από την αύξηση της κυβερνητικής χρηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ζητά το ρεκόρ των 75 δισ. δολαρίων για drones το 2027, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει έναν ιστορικό προϋπολογισμό άμυνας ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων.

Στη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει την κυριαρχία των αμερικανικών drones έναν από τους κύριους στρατιωτικούς στόχους του εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών απειλών, μαζί με την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και του έργου Golden Dome για την προστασία του διαστήματος.

Ένα από τα προϊόντα της AeroVironment είναι ένα σύστημα λέιζερ υψηλής ενέργειας γνωστό ως LOCUST, ικανό να καταρρίπτει στόχους drones. Οι αναλυτές θεωρούν το εργαλείο απαραίτητο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.