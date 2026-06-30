Πετρέλαιο: Καθ΄ οδόν για τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες απώλειες από την πανδημία

Οι ροές μέσω του Ορμούζ επιταχύνθηκαν μετά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την Morgan Stanley να προειδοποιεί για πιθανό υπερπλεόνασμα στην αγορά.

Το πετρέλαιο οδεύει προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την πανδημία, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ επιταχύνθηκαν μετά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την Morgan Stanley να προειδοποιεί για πιθανό υπερπλεόνασμα στην αγορά.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο, το Brent Σεπτεμβρίου διαπραγματεύεται σήμερα κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα υποχωρεί πάνω από 1% στα 72,36 δολ., με τις τιμές να υποχωρούν κατά το ένα τρίτο αυτό το τρίμηνο, η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από το 2020. Παράλληλα το West Texas Intermediate κινείται κοντά στα 70 δολάρια, με πτώση σχεδόν 1%.

Η τράπεζα της Wall Street προειδοποιεί ότι οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ χρειάζονται μόλις στο 65% περίπου του επιπέδου πριν από τη σύγκρουση για να καταγραφεί υπερπλεόνασμα στην αγορά, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Υπάρχουν αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του τετράμηνου πολέμου, με τις ΗΠΑ να αναφέρουν ότι οι συνομιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν την Τρίτη στη Ντόχα. Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Telegram ότι θα στείλει μια αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων, ωστόσο απέκλεισε τις άμεσες διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη θα συνεχίσει τα σχέδιά της για την επίβλεψη της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι. Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τη ρύθμιση της πλωτής οδού, αλλά θα προχωρήσει με τα δικά του σχέδια εάν χρειαστεί, δήλωσε σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση.

Η Morgan Stanley δήλωσε ότι κατέγραψε 35 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ την περασμένη Πέμπτη. Η κυκλοφορία αργότερα μειώθηκε το Σαββατοκύριακο μετά από μια κλιμάκωση της σύγκρουσης και τις επιθέσεις του Ιράν στη ναυτιλία, πριν αυξηθεί από τότε.