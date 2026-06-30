Εξαϋλώθηκαν 2,3 τρισ. δολάρια από τις Mag 7 τον Ιούνιο - Αισιοδοξία για τσιπ

Οι Mag 7 περιλαμβάνουν τις Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla και Amazon. Οι μετοχές τους μετρούν απώλειες 10% μέχρι στιγμής τον Ιούνιο.

Περίπου 2,3 τρισ. δολάρια έχουν εξαλειφθεί από την χρηματιστηριακή αξία των Magnificent 7 αυτόν τον μήνα, καθώς οι τεράστιες δαπάνες σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές, αλλά αντλούν δύναμη από άλλα μέρη της αγοράς. Οι Mag 7 περιλαμβάνουν τις Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla και Amazon, με τον σχετικό δείκτη του CNBC που παρακολουθεί τις μετοχές τους να μετρά απώλειες 10% μέχρι στιγμής τον Ιούνιο.

Αυτές οι εταιρείες, ιδίως η Amazon, η Microsoft, η Alphabet και η Meta, ξοδεύουν συλλογικά εκατοντάδες δισ. δολάρια αγοράζοντας τσιπ και κατασκευάζοντας data για την τροφοδοσία των ΑΙ υπηρεσιών τους. Μέρος αυτών των επενδύσεων τροφοδοτείται από το χρέος, με τους επενδυτές να περιμένουν πώς θα κυλήσουν, στρέφοντας τα βλέμματα στα οικονομικά μεγέθη του δεύτερου τριμήνου, που ξεκινούν τον επόμενο μήνα.

Ορισμένα ονόματα των Mag 7 έχουν τα πάει χειρότερα από άλλα. Η Microsoft διολισθαίνει 20% τον Ιούνιο, η Nvidia έχει υποχωρήσει περίπου 13%. Τόσο η Apple όσο και η Amazon αποδυναμώνονται 8%. Σύμφωνα με το CNBC, μία εξήγηση για το σημαντικό κομμάτι της ρευστοποίησης των επενδυτικών θέσεων θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στην έλλειψη ενός ισχυρού αφηγήματος γύρω από τις Big Tech ευρύτερα.

«Η αγορά προσπαθεί να κατανοήσει ένα είδος νέου στόρι γύρω από τις Mag 7, επειδή πέρασαν από εταιρείες χαμηλού ενεργητικού που παρήγαγαν μεγάλες ελεύθερες ταμειακές ροές, σε επιχειρήσεις που είναι πιο απαιτητικές στον ισολογισμό», τόνισε ο Τομ Λι, επικεφαλής έρευνας στην Fundstrat Global Advisors. «Πιστεύω ότι οι επενδυτές θα αρχίσουν να βλέπουν αυτόν τον ισολογισμό ως εργατικό δυναμικό» εξήγησε.

«Ο λόγος που ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα είναι για να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις ανθρώπινες προσπάθειες με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτός ο ισολογισμός θα αναπτυχθεί και θα δημιουργήσει αποδόσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι με την πάροδο του χρόνου οι επενδυτές θα αρχίσουν να το βλέπουν αυτό ως μια τάφρο... Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο αυτής της νέας εποχής» πρόσθεσε.

Ενώ ορισμένες μετοχές τεχνολογίας έχουν πληγεί σοβαρά, άλλα μέρη της αγοράς έχουν αντέξει καλύτερα, όπως οι μετοχές ημιαγωγών. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor, ο οποίος περιλαμβάνει ονόματα όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing, η Micron και η ASML, ενισχύεται 6% αυτόν τον μήνα. Φέτος, έχει επιδοθεί σε ράλι ππερισσότερο από 90% έναντι πτώσης 3,4% για το Mag 7.

Τα ονόματα των τσιπ έχουν επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δαπάνες των Big Tech, οι οποίες αγοράζουν ημιαγωγούς και υπάρχει έλλειψη. Αυτό είχε θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τους προμηθευτές εξαρτημάτων έως τους κατασκευαστές. Η μνήμη, όπου η έλλειψη προσφοράς έχει εκτοξεύσει τις τιμές του εξαρτήματος, αποτελεί βασικό σημείο συμφόρησης.

Το ETF Roundhill Memory, το οποίο παρακολουθεί μετοχές μνήμης όπως η SK Hynix και η Samsung, έχει εκτιναχθεί 166% φέτος. Ενώ οι ανησυχίες παραμένουν σε τμήματα του τεχνολογικού τομέα, τα εκρηκτικά κέρδη της Micron «ρίχνουν κρύο νερό» στον σκεπτικισμό στην αφήγηση της ΑΙ, «δείχνοντας αδιάσειστα στοιχεία για ένα ζωντανό και υγιές υπόβαθρο ράλι», σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της HSBC, Ντάνκαν Τομς.