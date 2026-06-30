Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ σε 441 δικαιούχους για τις ζημιές από πυρκαγιές του 2022

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ σε 441 δικαιούχους για τις ζημιές από πυρκαγιές του 2022
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο ΕΛΓΑ.

Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο ΕΛΓΑ, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2022 σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη στήριξη των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη πληρωμή συνεχίζεται η στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το IRIS βγαίνει στην Ευρώπη - Άμεσες διασυνοριακές πληρωμές μόνο με αριθμό κινητού

Τέλος στα φθηνά μικροδέματα από τρίτες χώρες: Με «καπέλο» οι online παραγγελίες

Το νεύμα του Μητσοτάκη στον Καραμανλή - Η «χολή» για τη συνάντηση Τσίπρα-Γκίλφοϊλ - Μπελάδες για Ανδρουλάκη

tags:
ΕΛΓΑ
Πυρκαγιά
Αγροδιατροφή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider