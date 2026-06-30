Χρηματιστήριο: Κέρδη 16% στο α' εξάμηνο για τον Γενικό Δείκτη

Αν και κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης πιέστηκε στις δημοπρασίες και υποχρεώθηκε σε ήπιες απώλειες. Aktor και ΔΑΑ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap. Άλμα 5,32% για τον ΟΛΠ.

Αν και κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη μεγαλύτερη διάρκεια των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας δέχθηκε πιέσεις στη φάση των δημοπρασιών και υποχρεώθηκε την Τρίτη σε ήπιες απώλειες.

Στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα και του εξαμήνου, η διάθεση κατοχύρωσης κερδών ήταν εμφανής –κυρίως σε τίτλους που έχουν υπεραποδώσει σε επίπεδο εξαμήνου– δεν έλειψαν ωστόσο και επιλεκτικές τοποθετήσεις πρωτίστως στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση και, δευτερευόντως, στη μεσαία, όπου ξεχώρισε το άλμα 5,32% για τη μετοχή του ΟΛΠ.

Μετά από διακύμανση σε εύρος 20 μονάδων και μετά από 7 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη στο χαμηλό ημέρας, με απώλειες 0,31% στις 2.459,77 μονάδες. Έτσι, ο Ιούνιος ολοκληρώθηκε με συνολικά κέρδη 3,67% για τον ΓΔ, ο οποίος σε επίπεδο β’ τριμήνου ενισχύθηκε 19,12% και σε επίπεδο εξαμήνου «μετράει» κέρδη 15,99%.

Εκτός συνόρων, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν σήμερα μεταξύ 73 και 75 δολαρίων το βαρέλι, καθώς ΗΠΑ και Ιράν προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αν και οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες και οι αγορές παρακολουθούν στενά το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία και αν θα συνεχιστεί η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των Στενών. Το Ιράν επανέλαβε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει κάθε πρόταση που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευσης.

Σε αυτό το κλίμα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν, με κέρδη περί του 1,30% για τον γερμανικό DAX στη Φρανκφούρτη και μικρότερη άνοδο 0,20%-0,30% σε Λονδίνο και Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρνητικό κλείσιμο υποχρεώθηκε στις δημοπρασίες και ο δείκτης των τραπεζών, παρά τα ενδοσυνεδριακά κέρδη έως 1,22%, καθώς υποχώρησε 0,15% στις 2.764,61 μονάδες. Έτσι, συνεχίζει να υπεραποδίδει ελαφρά του ΓΔ τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και εξαμήνου, με συνολικά κέρδη 20,73% και 16,48% αντίστοιχα.

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Η εικόνα στη σύνθεση του ΔΤΡ ήταν μικτή, με την Τρ. Πειραιώς να ενισχύεται 1,09% στα 9,08 ευρώ, και τις Eurobank και Optima να ακολουθούν με οριακή άνοδο 0,17% και 0,10% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου υποχώρησε 1,90% στα 9,56 ευρώ, η Credia 1,03% στα 1,14 ευρώ και με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν η ΕΤΕ (-0,76%) και η Alpha Bank (-0,30%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,2 με 54 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 65 σε αρνητικό και 31 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 291,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,80 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,84% για την Aktor στα 13,78 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 2,08% του ΔΑΑ. Ενισχυμένη άνω του 1% έκλεισε και η Lamda Development (+1,29%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Τιτάν (+0,78%), Allwyn (+0,58%), Helleniq Energy (+0,45%) και ΕΥΔΑΠ (+0,19%).

Αμετάβλητη στα 23 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της ΔΕΗ, όπως και ο τίτλος του ΟΤΕ στα 19,43 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με απώλειες 3,38% στα 44 ευρώ, με την εισηγμένη να προχωρά σε ΑΜΚ ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι Motor Oil και ElvalHalcor με απώλειες 2,59% και 1,96% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% υποχώρησαν και οι Cenergy (-1,29%) και Viohalco (-1,23%). Στο -0,70% και τα 57 ευρώ ολοκλήρωσε η Coca-Cola HBC, και ακολούθησαν πτωτικά οι μετοχές των Aegean (-0,47%), Metlen (-0,44%) και Jumbo (-0,27%).