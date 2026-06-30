ΙΣΑ: Ζητάει να διορθωθεί η εσφαλμένη επιβολή clawback στις ιατρικές επισκέψεις

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή προς τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ Α. Ζαμάνη με την οποία ζητά την άμεση διόρθωση της εσφαλμένης εφαρμογής του μηχανισμού clawback στις ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή προς τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ Α. Ζαμάνη με την οποία ζητά την άμεση διόρθωση της εσφαλμένης εφαρμογής του μηχανισμού clawback στις ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών.

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο ΙΣΑ ενημερώθηκε από ιατρούς-μέλη του ότι αναρτήθηκε στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους, clawback και για τις επισκέψεις που έχουν διενεργήσει και το οποίο για τον Ιανουάριο 2026 ανέρχεται στο 0,02%, τον Φεβρουάριο 2026 στο 0,09% και τον Μάρτιο 2026 στο 4,63%.

Στην επιστολή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο μηχανισμός του clawback εφαρμόζεται στις ιατρικές πράξεις και όχι στις ιατρικές επισκέψεις. Ως εκ τούτου, εκτιμά ότι πρόκειται για εσφαλμένη εφαρμογή, η οποία οφείλει να αποκατασταθεί άμεσα.

Ο ΙΣΑ καλεί τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να ενημερώσει επισήμως τον Σύλλογο για την επίλυση του ζητήματος, ώστε να μην επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα οι συμβεβλημένοι ιατροί.

«Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει αποφασιστικά για την προστασία των δικαιωμάτων των λειτουργών της υγείας και την αποκατάσταση κάθε αδικίας που πλήττει τον ιατρικό κόσμο», τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Πατούλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ