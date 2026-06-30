Δημοσκόπηση ALCO: Στο 9,3% η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ - Κάμψη για Καρυστιανού

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ μετρά 24%. Το ΠΑΣΟΚ τρίτο, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 7,8%. Στα ύψη η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Την πρωτιά της διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ALCO για το flash.gr, με τη διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) να είναι μονοψήφια (στο 9,3%) για δεύτερη συνεχόμενη έρευνα της εταιρείας, Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ μετρά 24%, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, καταγράφοντας άνοδο περίπου δύο ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,4%, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 7,8% από 9,5%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο υψηλό 15,7%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακυλά στο 1,3%, ενώ η Νίκη συγκεντρώνει 1,4%. Η δημοσκόπηση καταγράφει τον παλμό στο ενδεχόμενο για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός αντλεί μεγαλύτερη δυναμική από ψηφοφόρους της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού και της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Παράλληλα, το 25% των αναποφάσιστων – πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τη ΝΔ – δηλώνει ότι θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να στηρίξει ένα πιθανό «κόμμα Σαμαρά».