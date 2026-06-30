Βρετανία: Οι πρόσφυγες θα πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος στέγασής τους

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο που κατατέθηκε σήμερα στο κοινοβούλιο.

Τα πρόσωπα που έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτουν επαρκή εισοδήματα θα πρέπει να επιστρέψουν έως και 10.000 στερλίνες (περίπου 11.600 ευρώ) για να συνεισφέρουν έτσι στο κόστος της στέγασής τους και των επιδομάτων που τους καταβλήθηκαν ενώ περίμεναν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο που κατατέθηκε σήμερα στο κοινοβούλιο.

Η μεταρρύθμιση αυτή, τα κυριότερα σημεία της οποίας είχαν ήδη ανακοινωθεί στο παρελθόν, οδηγεί σε αυστηροποίηση των κανόνων, σε μια περίοδο που το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Το κόστος στέγασης των αιτούντων άσυλο είναι υπερβολικά υψηλό για τους Βρετανούς φορολογουμένους», είπε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Σύμφωνα με το υπουργείο, το κόστος στέγασης και τα επιδόματα που δόθηκαν πέρυσι έφτασαν τα 4 δισεκ. λίρες (4,6 δισεκ. ευρώ).

Η κυβέρνηση λέει ότι έχει ήδη μειώσει το κόστος, κατά περίπου 1 δισεκ. λίρες, αφού οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία, τον Ιούλιο του 2024. Αυτό έγινε κυρίως επειδή μετέφεραν κάποιους αιτούντες άσυλο από τα ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνταν σε πρώην στρατιωτικές βάσεις.

«Όμως είναι εξίσου δίκαιο να ζητήσουμε από εκείνους που διαθέτουν τα μέσα να συμβάλουν. Το να λαμβάνεις ένα βοήθημα ως αιτών άσυλο είναι δικαίωμα σου, αλλά και ευθύνη», πρόσθεσε.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται κάθε μήνα από εκείνους που έχουν ήδη λάβει καθεστώς πρόσφυγα και τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν ένα όριο, το οποίο ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Θα πρέπει να εξοφλήσουν το συνολικό πόσο για να τους δοθεί άδεια μόνιμης παραμονής και να μπορέσουν να αποκτήσουν τη βρετανική υπηκοότητα.

Με βάση αυτό το σχέδιο, υπολογίζεται ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να καταβάλουν συνολικά περίπου 10.000 λίρες ο καθένας.

Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι το κόστος στέγασης ανέρχεται στις 23,25 λίρες κατ’ άτομο την ημέρα στα κέντρα υποδοχής και στις 144 λίρες στα ξενοδοχεία. Τα επιδόματα που χορηγούνται ποικίλλουν, από 9,95 έως 49,18 λίρες κατ’ άτομο την εβδομάδα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ένα τέταρτο των ενηλίκων που απέκτησαν καθεστώς πρόσφυγα μεταξύ 2015-23 είχαν βρει δουλειά τη χρονιά που τους χορηγήθηκε αυτό το καθεστώς και οι μισοί μέσα σε δύο χρόνια από τη στιγμή που αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τη Μαντλίν Σάμψιον, τη διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Μεταναστεύσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι επιπτώσεις του μέτρου στα δημόσια οικονομικά θα είναι σχετικά μικρές, επειδή θα εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις και αφορά μια ομάδα ανθρώπων με «πολύ χαμηλά εισοδήματα».

Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 12% από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στους 94.000 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ