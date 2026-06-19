Εβδομαδιαία κέρδη στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αποδυναμώθηκε 0,22% στις 635,75 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,56% στις 6.288,05 μονάδες.

Εβδομαδιαία κέρδη 0,4% κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με αφορμή τις ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και της σταδιακής επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Η Παρασκευή κλείνει ελαφρώς πτωτικά με τους επενδυτές να γίνονται επιφυλακτικοί εν μέσω της επίμονης αβεβαιότητας αναφορικά με την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το κλίμα επηρέασε ιδιαίτερα και η αναβολή της σημερινής συνάντησης των διαπραγματευτικών ομάδων στην Ελβετία αλλά και η ματαίωση της αναχώρησης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τη χώρα των Άλπεων.

Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών φέρεται να επιβεβαίωσε την «επ' αόριστον αναβολή», ενώ η αμερικανική πλευρά ανέφερε ότι «τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί». Σημειώνεται πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε χθες Πέμπτη, μολονότι μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τη νύχτα η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 απώλεσε 0,22% στις 635,75 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,56% στις 6.288,05 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε απώλειες 0,03% στις 25.025μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,55% στις 8.421 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,35% στις 10.363 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,31% στις 52.848 μονάδες και στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 κατρακύλησε 0,29% στις 19.347 μονάδες.

Οι επενδυτές, υποδέχτηκαν θετικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, έστρεψαν την προσοχή τους στη σύνοδο της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας, πριν επιστρέψουν στο θέμα της Μέσης Ανατολής με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παραμένοντας στο θέμα του Ιράν, παρά τη νέα αυτή συμφωνία, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιπλέον, αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία, οι οποίες επρόκειτο να φέρουν κοντά Αμερικανούς, Ιρανούς, Καταριανούς και Πακιστανούς για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την πραγματική ειρηνευτική συμφωνία.

Πέρα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές παρακολούθησαν στενά και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης. Ο νέος επικεφαλής της Fed, που αναμενόταν να παίξει τον ρόλο του «περιστεριού», αντιθέτως φάνηκε «γεράκι». Εξέφρασε ανησυχία για τον επίμονο, αυξημένο πληθωρισμό. Από τους 18 κεντρικούς τραπεζίτες της Fed, εννέα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.