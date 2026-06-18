Σε προπολεμικό χαμηλό το πετρέλαιο

Το Brent απώλεσε 2,33% στα 77,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διολίσθησε 2,46% στα 74,90 δολάρια το βαρέλι.

Σε χαμηλό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, διολίσθησε το πετρέλαιο καθώς η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης ενίσχυσε τις παγκόσμιες προοπτικές προσφοράς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent απώλεσαν 2,33%, στα 77,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διολίσθησε 2,46%, στα 74,90 δολάρια το βαρέλι.

Ο διεθνής δείκτης αναφοράς άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου, στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τις πρώτες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το WTI διολίσθησε σε χαμηλό από τις 4 Μαρτίου. «Το πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αφαιρεί το μεγάλο ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στο αργό από τη διατάραξη του 20% των παγκόσμιων ροών», τόνισε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής του Price Futures Group στο Reuters.

Πιέσεις άσκησαν και οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τον οποίο, 12,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως η διοίκηση Τραμπ θα ενημερώσει σύντομα το αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε πως η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη πως θα μπορούσε να άρει προσωρινά κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης χωρίς την ανάγκη μιας έγκρισης από το Κογκρέσο.

«Ενώ κάποιοι λένε ότι η πλήρης ομαλοποίηση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες - ασφάλιση, επισκευές, άρση των κυρώσεων - αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής, και όπως έχουμε διαπιστώσει, το πιο απαισιόδοξο χρονοδιάγραμμα έχει αποδειχθεί υπερβολικά αρνητικό», πρόσθεσε. Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων Ουάσιγκτον - Τεχεράνης ξεκινά μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, με διέλευση χωρίς διόδια μέσω των Στενών του Ορμούζ με πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας εντός 30 ημερών.

Η προκαταρκτική συμφωνία αναβάλλει τα ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και απαιτεί επίσης από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους να καταλήξουν σε ένα σχέδιο 300 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι αναλυτές αναμένουν σταδιακή ανάκαμψη των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ειδικοί της βιομηχανίας έχουν προειδοποιήσει ότι οι τιμές ενδέχεται να μην καταρρεύσουν καθώς η ζήτηση ανακάμπτει και τα αποθέματα αναπληρώνονται.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι οι εξαγωγές των χωρών του Κόλπου θα ομαλοποιηθούν στα προπολεμικά επίπεδα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με την παραγωγή αργού να ανακάμπτει μέχρι τον Οκτώβριο. Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η ομαλοποίηση των εξαγωγών σε περίπου 70% από τα προπολεμικά επίπεδα θα μπορούσε να επιτευχθεί με αύξηση 13 εκατ. βαρελιών ημερησίως στις ροές των Στενών του Ορμούζ.

Η BNP Paribas δεν προβλέπει επί του παρόντος επιστροφή στις προπολεμικές τιμές και θεωρεί τα 75 δολάρια ανά βαρέλι ως «ανθεκτικό κατώτατο όριο για το άμεσο μέλλον» του «μαύρου χρυσού», δεδομένων των μεγάλων απωλειών εφοδιασμού και της υψηλότερης ζήτησης. Το Brent διαπραγματεύονταν περίπου 60 έως 70 δολάρια ανά βαρέλι τους δύο πρώτους μήνες του έτους πριν από τον πόλεμο.

Παράλληλα, η Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, προβλέπεται να καταναλώσει 753 εκατ. μετρικούς τόνους το 2026, με μείωση 4,9% από το 2025 εν μέσω μιας στροφής σε νέες πηγές ενέργειας και του ράλι τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με την ερευνητική μονάδα της PetroChina. Τέλος, ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα, σε δεύτερο χτύπημα των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου επί της ρωσικής πρωτεύουσας εντός της εβδομάδας.