Χρηματιστήριο: Ήπιες εναλλαγές προσήμου κοντά στα νέα υψηλά

Στους ρυθμούς της επικείμενης υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινούνται την Τετάρτη οι αγορές, με τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας να εναλλάσσει πρόσημο σε στενό εύρος διακύμανσης.

Upd. 14:09

Στους ρυθμούς της επικείμενης υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινούνται την Τετάρτη οι αγορές, με τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας να εναλλάσσει πρόσημο σε στενό εύρος διακύμανσης.

Οι τιμές του Brent συνεχίζουν να υποχωρούν κάτω από το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, στοιχείο που ανακουφίζει και τις αγορές ομολόγων, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα από τέλη διέλευσης όταν επαναλειτουργήσουν πλήρως και μόνιμα.

Ενθαρρυντικές κρίνονται και οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης (MoU), το οποίο διέρρευσε χθες. Ιδιαίτερα σημαντικά σημεία θεωρούνται η συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, αυτό έχει κόστος, καθώς προβλέπεται η άρση όλων των κυρώσεων και η δημιουργία ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η δομή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει περίοδο 60 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, καθιστά εύκολες τις αλλεπάλληλες παρατάσεις της προθεσμίας, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να γεφυρώσουν εγκαίρως τις διαφορές τους. Και, ενώ η πορεία των διαπραγματεύσεων αναμένεται μάλλον ανώμαλη, με περιόδους έντονης πολεμικής ρητορικής, σε αυτό το σημείο είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι στο εξής τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά.

Η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς. Αν και αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,50%-3,75%, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις και σε ενδείξεις για το κατά πόσο οι αξιωματούχοι υιοθετούν πιο επιθετική στάση, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων. Πάντως οι επενδυτές συνεχίζουν να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων κατά 21 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται σε ήπια θετικό έδαφος, με άνοδο 0,13% στη Φρανκφούρτη, 0,29% στο Παρίσι και 0,10% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.475,91 μονάδες με οριακή άνοδο 0,02%. Μέχρι στιγμής ο ΓΔ εναλλάσσει πρόσημο μεταξύ 2.485 και 2.467 μονάδων.

Ο δείκτης των τραπεζών κινείται πτωτικά, με μικρές απώλειες 0,16% στις 2.863,26 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινείται μόνο η Eurobank (+0,93%) στα 4,32 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχωρεί 1,23% στα 10,40 ευρώ και ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς (-0,97%), Alpha Bank (-0,59%) και Τρ. Κύπρου (-0,26%). Η ΕΤΕ διαπραγματεύεται αμετάβλητη στα 15,43 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,6 με 42 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 66 σε αρνητικό και 41 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 121,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 25,57 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.