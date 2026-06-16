Τι περιμένουν οι αγορές από το MoU μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Φόβος για νέες αναταράξεις

Οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά μέχρι στιγμής την προοπτική μιας διπλωματικής επίλυσης του πολέμου στο Ιράν, αλλά εξακολουθούν να φοβούνται αναταράξεις, πισωγυρίσματα και περιοδικές αναζωπυρώσεις της έντασης.

Οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά μέχρι στιγμής την προοπτική μιας διπλωματικής επίλυσης του πολέμου στο Ιράν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί πλήρως ο προβληματισμός για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και για όσα πρέπει να διευθετηθούν στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με τη UBS, μένει ακόμα να φανεί πόσο γρήγορα μπορεί να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Δεδομένων των ανησυχιών για θαλάσσιες νάρκες στη θαλάσσια οδό, οι αγορές θα αναζητήσουν πιο σαφείς ενδείξεις ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστές έχουν επαρκή εμπιστοσύνη ώστε να διέρχονται από τα Στενά.

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Ένα ακόμη ερώτημα, σύμφωνα με τη UBS, είναι αν και για πόσο διάστημα μπορεί να διατηρηθεί η συμφωνία. Η προηγούμενη εκεχειρία δεν οδήγησε σε πλήρη παύση των εχθροπραξιών και οι περιοδικές αναζωπυρώσεις της έντασης θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα επεισόδια μεταβλητότητας στις αγορές. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της UBS, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τους συγκεκριμένους όρους της συμφωνίας και το χρονικό διάστημα μέχρι την Παρασκευή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένες λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, μακροχρόνια ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων παραμένουν άλυτα, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην κατάσταση.

Ωστόσο, εφόσον η συμφωνία τηρηθεί, θα επιτρέψει στους επενδυτές να επικεντρωθούν περισσότερο στο μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων και επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μεταβατικό σενάριο

Από την πλευρά της η Commerzbank επίσης τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε μια βασική συμφωνία-πλαίσιο, κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα. Ως εκ τούτου, θεωρεί ως πιθανότερο ένα «μεταβατικό σενάριο» με περιστασιακές αναταράξεις, αν και το εύρος των διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να είναι κάπως χαμηλότερο.

Στο μεταβατικό σενάριο που περιγράφει, η Commerzbank αναμένει μια διαδοχή θετικών και αρνητικών ειδήσεων κατά τους επόμενους δύο μήνες, εκτιμώντας ότι μετά την υπογραφή του MoU,θα υπάρξουν νέα πισωγυρίσματα. Για παράδειγμα, η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να επαναλάβει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και μια σκληρή ισραηλινή απάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν στο να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Είναι επίσης πιθανό οι ΗΠΑ και το Ιράν να μην καταφέρουν να συμφωνήσουν σε λύση για το δύσκολο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των 60 ημερών.

Ανάπτυξη και πληθωρισμός

Ακόμη και η υπογραφή μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν κλειστά για περισσότερο από τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμή του Brent βρισκόταν ως επί το πλείστον πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50%. Στο φυσικό αέριο η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Επομένως, όπως λέει η Commerzbank, η οικονομική ζημιά έχει ήδη συντελεστεί, αφαιρώντας περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης του 2026 στην Ευρωζώνη (ενσωματώνοντας το προαναφερθέν μεταβατικό σενάριο των δύο μηνών).

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, αυτός «σκαρφάλωσε» στο 3,2% τον Μάιο για την Ευρωζώνη και, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί για αυτό το μεταβατικό διάστημα των δύο μηνών, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα κινηθεί γύρω στο 3% ή λίγο χαμηλότερα.

Όλα αυτά, όπως λέει η Commerzbank, αν και συνηγορούν υπέρ μιας ακόμη αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, αυτό δεν είναι πλέον τόσο βέβαιο όσο ήταν μέχρι πρόσφατα, λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου.