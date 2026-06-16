Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις και εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη

Προερχόμενο από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί να κινηθεί εκ νέου ανοδικά την Τρίτη. Επιλεκτικές τοποθετήσεις εκ μέρους των επενδυτών, ενώ δεν λείπουν και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Προερχόμενο από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη περί του 3,8% για τον Γενικό Δείκτη και 7,1% για τον δείκτη των τραπεζών, το Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί να κινηθεί εκ νέου ανοδικά την Τρίτη.

Οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών συνεχίζουν να προσελκύουν το εντονότερο αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ οι επενδυτές τοποθετούνται επιλεκτικά και σε μη τραπεζικά blue chips. Ωστόσο, την ίδια στιγμή δεν λείπουν και μεμονωμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Οι κινήσεις υπαγορεύονται και από την τριπλή λήξη παραγώγων της Παρασκευής και την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE/Russell.

Αν και οι ευνοϊκές προοπτικές για το ελληνικό ταμπλό έχουν αναδειχθεί από σειρά ξένων οίκων το τελευταίο διάστημα, οι διακυμάνσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου των επενδυτών του εξωτερικού παραμένουν καθοριστικός παράγοντας. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην προοπτική να υπάρξει τους επόμενους μήνες μια οριστική και βιώσιμη συμφωνία για την ειρήνευση στην περιοχή.

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Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει βασικό σημείο εστίασης, με τους αναλυτές να σχολιάζουν πως, παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ναυτιλιακές εταιρείες και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν ότι η αποναρκοθέτηση, η αποκατάσταση των ναυτιλιακών διαδρόμων και η επιστροφή της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων σε φυσιολογικά επίπεδα ενδέχεται να απαιτήσουν εβδομάδες και όχι ημέρες. Επιπλέον, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν να δίνουν διαφορετικές ερμηνείες για ορισμένες βασικές προβλέψεις της.

Πάντως η πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται σήμερα κοντά στα 82 δολάρια το βαρέλι, συνέβαλε επίσης στη μείωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα ξεκινά σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της και η αγορά αναμένει ευρέως ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75% κατά την αυριανή της ανακοίνωση.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται ήπια ανοδικά, με οριακά κέρδη 0,05% και 0,01% σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και κέρδη περί του 0,30% στο Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.459,60 μονάδες με οριακές απώλειες 0,16%. Νωρίτερα ο ΓΔ βρέθηκε να καταγράφει κέρδη έως 0,34% στις 2.471 μονάδες.

Ο δείκτης των τραπεζών κινείται ανοδικά, αν και περιορίζει τα κέρδη του σε 0,36% στις 2.845,89 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 0,96% της Τρ. Πειραιώς στα 9,43 ευρώ. Eurobank και Optima ενισχύονται 0,81% και 0,38% αντίστοιχα, ενώ άνοδο σημειώνουν και η Alpha Bank (+0,21%) στα 4,20 ευρώ. Πτωτικά κινούνται οι ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 0,20% και 0,31% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,3 με 40 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 53 σε αρνητικό και 56 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 30,93 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 2,72 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.