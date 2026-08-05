Novo Nordisk: «Δεν έπεισε» η αναθεώρηση του guidance - Πτώση 7% της μετοχής

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 33,4 δισ. κορόνες Δανίας για το β' τρίμηνο, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση.

Η Novo Nordisk προχώρησε σε αναθεώρηση του ετήσιου στόχου της ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει τους επενδυτές για το βασικό ερώτημα που τους απασχολεί: Εάν η φαρμακοβιομηχανία διαθέτει ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να ανταγωνιστεί την Eli Lilly.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 33,4 δισ. κορόνες Δανίας για το β' τρίμηνο, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 28,74 δισ. κορόνες Δανίας.

Τα έσοδα από πωλήσεις του Wegovy διαμορφώθηκαν στα 3,22 δισ. κορόνες Δανίας (497 εκατ. δολάρια), ελαφρώς χαμηλότερα από τις 3,3 δισ. κορόνες Δανίας που ανέμεναν οι αναλυτές.

Επιπλέον, η Novo Nordisk αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη από 0% έως -6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες σε σύγκριση με το 2025, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση μεταξύ 12% και 4%.

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη του τριμήνου, η Novo Nordisk δημοσιοποίησε απογοητευτικά κλινικά αποτέλεσματα για το CagriSema, το φάρμακο επόμενης γενιάς για την απώλεια βάρους. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τον προβληματισμό των επενδυτών για το μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

«Συνολικά, τίποτα που να εμπνέει», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi, ενώ η Jefferies σημείωσε ότι η αύξηση των προβλέψεων αφήνει ελάχιστο περιθώριο για περαιτέρω ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις.

Η μετοχή της Novo Nordisk στο Χρηματιστήριο της Δανίας κάνει βουτιά 7,15% στις συναλλαγές της Τετάρτης.