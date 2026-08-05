Coolcation: Καύσωνες, πυρκαγιές και υπερτουρισμός εκτοξεύουν τη ζήτηση για διακοπές στη βόρεια Ευρώπη

Οι υψηλές θερμοκρασίες, τα κύματα καύσωνακαι ακολούθως οι δασικές πυρκαγιές, ωθούν τους τουρίστες να αλλάξουν τα σχέδια διακοπών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες (που ξεκινούν από πολύ νωρίς, ακόμα και από το Μάιο), τα κύματα καύσωνα που έπληξαν μέσα στον Ιούνιο την Ιταλία και την Γαλλία και ακολούθως οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονταν για ημέρες ανεξέλεγκτες στην Ισπανία τη Γαλλία και αργότερα την Ελλάδα, ωθούν τους τουρίστες να αλλάξουν τα σχέδια διακοπών τους εγκαταλείποντας το κλασικό μοτίβο «ήλιος και θάλασσα» και να στραφούν σε πιο δροσερά κλίματα.

Μια ακόμα αιτία που καθιστά τον Βορρά της Ευρώπης πιο ελκυστικό στα μάτια των τουριστών σχετίζεται με τον υπερτουρισμό του Νότου, με συνέπεια διαχρονικά δημοφιλή θέρετρα κυρίως στην Ισπανία, την Ιταλία αλλά και ορισμένα ελληνικά νησιά (κυρίως στις Κυκλάδες) να βουλιάζουν από τουρίστες, με συνέπεια οι επισκέπτες να μην μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους.

Ποιες χώρες καταγράφουν 3ψήφια αύξηση στην αναζήτηση ξενοδοχείων

Αυτή η τάση που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια με τη ζήτηση να αυξάνεται εκθετικά για καλοκαιρινές διακοπές σε πιο κρύες χώρες όπως η Δανία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Ιρλανδία όπου το βράδυ για να κυκλοφορήσεις χρειάζεσαι τουλάχιστον ένα φούτερ -αν όχι μπουφάν-ονομάζεται «coolcation». Ο όρος προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων «cool» (δροσερό) και «vacation» (διακοπές).

Η τάση αυτή σύμφωνα με ερευνητές αναμένεται να ενισχυθεί πολύ τα προσεχή χρόνια καθώς μελέτες δείχνουν πως έως το 2050 τα κύματα καύσωνα θα είναι πολύ πιο συχνά και μακριά σε διάρκεια, με τον καύσωνα να μην αποτελεί πλέον ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο αλλά την κλασική καλοκαιρινή ρουτίνα.

Ειδικά φέτος, ο ανορθόδοξος καιρός που επικράτησε από νωρίς τον Ιούνιο στην Κεντρική Ευρώπη, έκανε πολλούς τουρίστες να αναζητήσουν νέους πιο δροσερούς και όχι παραδοσιακά καλοκαιρινούς προορισμούς.

Οι αναζητήσεις για διαμονή στην Κοπεγχάγη της Δανίας αυξήθηκαν κατά 246% από τότε που το πρώτο κύμα καύσωνα έπληξε τη Γαλλία, ενώ οι αναζητήσεις για το Δουβλίνο της Ιρλανδίας σημείωσαν άνοδο 151%. Το Όσλο της Νορβηγίας κατέγραψε επίσης αύξηση κρατήσεων κατά 154% σε σύγκριση την προηγούμενη χρονιά και το Ελσίνκι της Φιλανδίας κατέγραψε άνοδο 124%.

Η θερμοκρασία είναι ένας από τους παράγοντες επιλογής προορισμού

Την ίδια ώρα οι μεσογειακές χώρες συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας μας εξακολουθούν να προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, καθώς διαθέτουν εξαιρετικές τουριστικές υποδομές, γαστρονομική παράδοση, πλούσιο πολιτισμό και υπέροχες παραλίες.

Η υψηλή θερμοκρασία κατά τους ειδικούς, δεν αρκεί για να στρέψει μαζικά τον τουρισμό στον Βορρά, καθώς μια χώρα δεν έλκει τους τουρίστες με το αν έχει ζέστη ή δροσιά, αλλά με την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την παράδοση τα ειδυλλιακά της τοπία και φυσικά τις υποδομές της.

Είναι πιθανό οι τουρίστες να αρχίσουν να αναζητούν καταλύματα και σε άλλες περιόδους στον Ευρωπαϊκό Νότο-εκτός της κλασικής θερινής σεζόν (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος) για να αποφύγουν την εξαντλητική ζέστη και τον υπερτουρισμό-κερδίζοντας «με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», όπως λέει η σοφή παροιμία.

Μένει να φανεί κατά πόσο το «coolcation», με εναλλακτικές κυρίως δραστηριότητες, όπως είναι η πεζοπορία, το σαφάρι μανιταριών, η παρακολούθηση πουλιών, οι αναρριχήσεις και το ψάρεμα-γιατί το θαλασσινό νερό δεν είναι πάντοτε κατάλληλο για κολύμβηση λόγω της χαμηλής του θερμοκρασίας-θα αναδειχθεί σε εξίσου ισχυρή τάση διακοπών όπως το κλασικό μεσογειακό δίδυμο «ήλιος και θάλασσα». Επίσης το μέλλον θα δείξει κατά πόσο το «coolcation» θα συμβάλλει ώστε να παραταθεί η τουριστική περίοδος στο Ευρωπαϊκό Νότο και να γίνει η χώρα μας ελκυστική για τους τουρίστες 12 μήνες τον χρόνο.