Πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον Ιούλιο στην Ινδία

Τουλάχιστον 87 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο του Άσαμ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την Ινδία από τις αρχές του Ιουλίου ενώ χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που οφείλονται στις καταρρακτώδεις βροχές της περιόδου των μουσώνων, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές.

Τουλάχιστον 87 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο του Άσαμ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου αυτού, τον Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα.

Μόνον στην περιοχή της Σιβασαγκάρ, ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 47, ενώ πολλές περιοχές παραμένουν πλημμυρισμένες, διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός.

Οι αρχές του κρατιδίου αυτού κάλεσαν τον πληθυσμό να μετάσχει οικονομικά στις επιχειρήσεις βοήθειας και στις εργασίες αποκατάστασης.

«Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης της καταστροφής εδώ σε σχέση με ό,τι έχουν αντιμετωπίσει οι περιοχές αυτές στο παρελθόν», ανέφερε σε ανάρτησή του χθες, Τρίτη, ο Σάρμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στην Κεράλα, στην νότια Ινδία, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Β. Ντ. Σαθισάν ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 αγνοούνται ύστερα από μέρες καταρρακτωδών βροχών.

Πάνω από 10.000 κάτοικοι κατέφυγαν σε περίπου 300 χώρους φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης που άνοιξαν σε όλο το κρατίδιο, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να προκαλούν κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Στην περιοχή των Ιμαλαΐων του Τζαμού και Κασμίρ που επλήγη από περίπου 35 επεισόδια ξαφνικών καταρρακτωδών βροχών, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο του κρατιδίου.

Στο μεταξύ τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κεραυνούς στο πλούσιο σε ορυκτά κρατίδιο Τζαρκχάντ, σύμφωνα με την αστυνομία, με τους πιο πρόσφατους αυτούς θανάτους να συνδέονται επίσης με την ετήσια περίοδο των μουσώνων οι οποίοι έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις σε άλλα μέρη.

Από τους χθεσινούς κεραυνούς τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία εργάτες γης που εργάζονταν σε καλλιέργειες ήταν οι περισσότεροι από τους 10 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Ζιριντίχ του κρατιδίου.

Σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας προέβλεψε εκτεταμένες βροχοπτώσεις στο κρατίδιο για τις αμέσως επόμενες μέρες.

Το Τζαρκχάντ είχε περισσότερους από 200 θανάτους το 2025, που αποδόθηκαν κυρίως σε «κεραυνούς που σχετίζονταν με καταιγίδες», είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας.

Οι βροχές των μουσώνων, που διαρκούν από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, αντιπροσωπεύουν στη Νότια Ασία από το 70 ως το 80% των ετήσιων βροχοπτώσεων και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη γεωργία και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Κάθε χρόνο αποτελούν επίσης αιτία θανάτων και καταστροφών, αλλά ο αριθμός των φονικών πλημμυρών και κατολισθήσεων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση αυτών των καιρικών φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ