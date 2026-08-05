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Αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

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Αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας
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Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία.

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά την διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Γερμανία
Αεροπορικό δυστύχημα
DHL
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