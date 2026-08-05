Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές αναμένοντας τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Στο ταμπλό, άνοδο 2,01% σημειώνει η μετοχή της Heineken στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας.

Με θετικά πρόσημα συνεχίζουν στον Αύγουστο οι ευρωαγορές, μετά και το χθεσινό ρεκόρ του Stoxx με ώθηση από τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,27% στις 658,64 μονάδες, με τον κλάδο των εξορύξεων να καταγράφει κέρδη 2,6% και της λιανικής να προσθέτει 1,4%. Οι μετοχές των πετρελαϊκών προσθέτουν 1,2%. Ο Εuro Stoxx 50 σημειώνει κέρδη 0,23% στις 6.501 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κινείται με +0,34% στις 26.316 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,18% στις 8.682 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αναρριχάται 0,35% στις 10.916 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέρχεται στις 53.764 μονάδες με άνοδο 0,41%. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ενισχύεται 0,38% στις 20.102 μονάδες.

Στο ταμπλό, άνοδο 2,01% σημειώνει η μετοχή της Heineken στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μεγαλύτερη αύξηση από το αναμενόμενο στις πωλήσεις το β' τρίμηνο καθώς η ισχυρή ζήτηση στην Ασία και την Αφρική αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο.

Ασία

Με κέρδη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη ακολουθώντας την πορεία της Wall Street, με τις ελπίδες για πρόοδο στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ να οδηγούν το πετρέλαιο χαμηλότερα.

Των κερδών ηγήθηκε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας με +3,76% στις 6.598 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 2%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 πρόσθεσε 3,66% στις 66.300 μονάδες και ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 1,57%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +0,14% και τις 25.888 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 κερδίζει 1,6%.